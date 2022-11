Notizie tutt’altro positive per Serena Bortone, la conduttrice di Oggi è un altro giorno. La sua sostituzione non sarebbe affatto qualcosa di impossibile, sebbene fino a qualche tempo fa sembrasse essere davvero così. Gli ultimi rumor sono veramente molto forti, visto che ci sarebbe qualcuna già più che pronta a toglierle il posto nel popolare programma televisivo. Il pubblico gradisce particolarmente questa trasmissione, anche se recentemente sono esplose polemiche a causa del gesto di Memo Remigi nei confronti di Jessica Morlacchi.

Intanto, però, Serena Bortone deve guardarsi le spalle ad Oggi è un altro giorno perché perdere la conduzione non pare più utopistico. E la sua sostituzione potrebbe anche avvenire davvero. Parlando un attimo del cantante Remigi, la padrona di casa aveva detto: “Come avrete notato, da lunedì Memo Remigi non fa più parte del nostro gruppo di lavoro. Remigi, in questo studio, si è reso responsabile di un comportamento che non può essere tollerato in questo programma, in questa azienda e per quanto mi riguarda in nessun luogo”.

Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: ipotesi sostituzione

Il clamoroso sviluppo sul futuro di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, con l’ipotesi sostituzione diventata più concreta nelle ultime ore, è stato svelato dal sito Dagospia e in particolare dal giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica A lume di Candela. C’è una presentatrice, che starebbe lavorando alacremente al fine di spodestarla nella prossima stagione televisiva. La Bortone andrebbe avanti quest’anno, ma poi ci sarebbe questa donna già più che pronta a scipparle incredibilmente il posto.

Questa la notizia rilanciata da Dagospia: “Avvisate Serena Bortone che una vivace conduttrice sta smuovendo mari e monti (dalla politica alle società di produzioni) per prendere il suo posto nella prossima stagione. Ci riuscirà?”. Ovviamente questa domanda non ha ancora una risposta ufficiale. Anche perché non è stato rivelato nemmeno il nome di questa conduttrice, che ruberebbe la trasmissione alla Bortone. Si sa solo che è “vivace” e che starebbe contattando più persone al fine di ottenere questo prestigioso ruolo.

Serena Bortone è alla guida di Oggi è un altro giorno dal 2020 ed è anche autrice della stessa trasmissione. L’anno scorso ha anche presentato Dantedì su Rai 1 e quest’anno Senato & Cultura – Omaggio a Pasolini su Rai 3. Dal 2013 al 2017 è stata presentatrice di Agorà Estate, mentre precedentemente di Agorà dal 2010 al 2020.