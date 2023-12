Clamoroso quanto successo nelle scorse ore, con una giornalista che ha fatto un gestaccio in diretta durante il telegiornale. Eravamo proprio agli albori dello stesso, infatti stava per prendere la linea quando è stata inquadrata proprio in quel frangente. Evidente l’imbarazzo della nota conduttrice televisiva, che mai si sarebbe aspettata di finire in onda in quella maniera. Ovviamente ha proseguito a lavorare come se nulla fosse, ma la notizia è subito divampata in rete.

Durante il suo saluto ai telespettatori, la giornalista si è presentata con questo gestaccio prima di cominciare il telegiornale. Un comportamento inevitabilmente volgare, che ha subito lasciato di stucco tantissime persone che erano piazzate davanti al piccolo schermo per ascoltare le notizie principali della giornata. Da parte sua c’è stato pure un sorriso, interrotto bruscamente nel momento in cui si è accorta di quanto fatto.

Leggi anche: “Ma che c**o dici”. Caos in diretta tv su Rete 4, lo studio nel panico: “Sei solo un pagliaccio!”





Giornalista fa il gestaccio durante il telegiornale: cosa è successo

Parliamo della giornalista Maryam Moshiri che lavora nella famosa rete pubblica britannica BBC. Il gestaccio all’inizio del telegiornale, parliamo di un dito medio mostrato davanti alle telecamere, ha fatto letteralmente il giro del mondo. La diffusione del video in questione è stata immediata. Lei ha iniziato regolarmente il tg, soffermandosi su Boris Johnson, che ha chiesto scusa agli inglesi per il suo atteggiamento durante lo scoppio del Covid.

Il suo dito medio non era nei confronti del pubblico che la segue costantemente, ma nonostante questo ha voluto chiedere scusa con un post apparso su X: “Ciao a tutti, poco prima dello scoccare dell’ora stavo scherzando un po’ con il team. Stavo fingendo di fare il conto alla rovescia mentre il direttore mi contava da 10 a 0, comprese le dita per mostrare il numero. Quindi da 10 dita fino a 1. Quando siamo arrivati a 1, ho girato il dito per scherzo e non mi ero resa conto che questo sarebbe stato ripreso dalla telecamera”.

🚨#WATCH: As BBC News opens with anchor Maryam Moshiri was caught giving the middle finger live on the broadcast before transitioning to delivering the morning news pic.twitter.com/1l4tHccEM2 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 6, 2023

E poi Moshiri ha concluso: “Era uno scherzo privato con la squadra e mi dispiace tanto che sia andato in onda! Non era mia intenzione che ciò accadesse e mi scuso se ho offeso o turbato qualcuno. Non lo stavo facendo agli spettatori o addirittura ad una persona in realtà. Era uno scherzo stupido pensato per un piccolo numero di compagni”.