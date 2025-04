Nel cuore della nuova avventura televisiva firmata Mediaset, The Couple, a emergere non sono solo le dinamiche di gioco ma anche le storie personali dei concorrenti. Tra i protagonisti più chiacchierati c’è Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez, che durante una pausa nel giardino della villa dove si svolge il reality, ha deciso di aprirsi e raccontare qualcosa in più della sua vita sentimentale. Un momento intimo, lontano dalle prove e dalle strategie, condiviso con Laura Maddaloni, che si è mostrata molto interessata al passato amoroso dell’hair stylist.

Nel corso di una conversazione distesa sotto il sole, Antonino ha ammesso di essere single. “Adesso non sono fidanzato, lo sono stato, ma non adesso”, ha detto con sincerità, senza nascondersi dietro atteggiamenti studiati o risposte ambigue. Le sue parole, semplici ma dirette, hanno tracciato il ritratto di un uomo che non ha paura di mostrarsi per quello che è. “Io o sono 0 o sono 100”, ha poi aggiunto, rivelando il suo approccio totalizzante alla vita e ai sentimenti. Una dichiarazione che lascia poco spazio ai compromessi: per Spinalbese, in amore, si gioca tutto o niente.

The Couple, Antonino Spinalbese parla della sua vita sentimentale

Il dialogo con Laura Maddaloni, campionessa napoletana nota per la sua grinta, ha proseguito su toni leggeri ma significativi. Quando lei gli ha chiesto il segno zodiacale, lui ha risposto con un sorriso: “Sono un acquario”. Una battuta che ha stemperato per un attimo l’intensità delle parole precedenti, ma che ha anche confermato la sua volontà di condividere qualcosa di sé, anche se in modo misurato.

Ma non è la prima volta che Antonino si lascia andare a riflessioni sul tema dell’amore. Solo pochi giorni fa aveva confidato, sempre davanti alle telecamere del reality, un pensiero che lascia intendere un certo disincanto: “Forse non ho più voglia di innamorarmi”. Un’affermazione che suona come una sorta di difesa, frutto di esperienze che lo hanno segnato, e che oggi lo portano a mettere al primo posto la sua bambina, Luna Marì, nata dalla relazione con Belen Rodriguez.

Per ora, quindi, l’amore resta in stand-by. Antonino Spinalbese ha scelto di concentrarsi su se stesso e sul suo ruolo di padre. In un contesto come quello di The Couple, dove i legami e le affinità sono al centro del gioco, le sue parole risuonano come un atto di sincerità. Un modo per dire che, al di là dello spettacolo, esiste ancora lo spazio per essere autentici.