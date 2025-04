L’atmosfera nella casa di The Couple inizia a farsi tesa. Dopo i primi giorni di euforia e curiosità, la convivenza forzata comincia a mostrare il suo lato più difficile. E, come accade nei migliori reality, i malumori si manifestano di notte, quando il silenzio dovrebbe regnare… ma non sempre ci riesce.

A far scattare le prime lamentele è stato Antonino Spinalbese. Secondo quanto raccontato da alcuni concorrenti durante la colazione, l’ex compagno di Belen avrebbe disturbato il sonno di diversi inquilini a causa del suo russare, descritto da qualcuno come “il rumore di un trattore”.

“Ve lo giuro, stanotte…”. The Couple, critiche ad Antonino Spinalbese: “Una roba allucinante”

La più esasperata sembra essere Laura Maddaloni, che ha raccontato l’episodio in cucina, tra l’ironico e l’innervosito: “Ve lo giuro, una roba allucinante”. Al suo fianco, ad ascoltarla, c’erano Manila Lazzaro con il marito Stefano Oradei, e i fratelli Mileto. Laura ha anche rivelato che di aver affrontato questo problema con suo marito Carmine Russo: “Per farlo smettere dovevo svegliarlo. Non c’era altra soluzione”.

La sua partner di gioco, Giorgia Villa, ha confermato tutto, raccontando una notte da incubo. Alla fine, le due si sono addirittura affacciate nella stanza di Antonino chiedendo ad Andrea, l’ex calciatore che fa coppia con Spinalbese, di intervenire. “Tentennava, chiedeva cosa avrebbe dovuto fare. Noi gli abbiamo detto di girarlo”. A questo punto del racconto tutti sono scoppiati a ridere. “Come una cotoletta…”, ha commentato Stefano. Dopodiché, Giorgia ha ripreso: “Andrea non ha risposto più… ho pensato fosse svenuto!”. L’altra ha commentato: “Secondo me faceva finta di dormire per non sentirci più”.

Anche su X qualcuno ha riportato l’episodio con tono scherzoso: “Notte insonne nella casa: Antonino russa come un trattore. Non ce la posso fare”. Niente di grave per ora, ma i nervi iniziano a saltare. Se le notti insonni continueranno, potrebbe non volerci molto prima che la tensione sfoci in qualcosa di più acceso.

Rispetto al format del Grande Fratello, la casa di The Couple presenta alcune differenze strutturali: le 8 coppie in gara hanno ognuna una stanza privata. Ma c’è un dettaglio importante: le camere non sono completamente chiuse. I muri non arrivano fino al soffitto e lasciano la parte superiore aperta. Il risultato? È come dormire tutti insieme… ma senza vedersi. Una scelta pensata per rendere più interessanti le dinamiche notturne, momento in cui si definiscono alleanze e strategie. Peccato però che anche i rumori indesiderati – come i “concerti” notturni di Antonino – si propaghino senza ostacoli.