È cominciata ufficialmente l’avventura televisiva di Jasmine Carrisi e Pierangelo nella casa di The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 che promette emozioni, sorprese e rivelazioni inattese. I due, un tempo legati sentimentalmente da giovanissimi, oggi sono uniti da un’amicizia profonda e hanno deciso di condividere questa nuova esperienza vivendo per sei settimane sotto gli occhi delle telecamere, in una casa già familiare per Jasmine: quella stessa in cui per mesi ha abitato sua zia, Amanda Lecciso, e che è stata ora trasformata per accogliere le coppie del format.

Fin dal primo giorno, l’atmosfera nella casa si è fatta subito intensa. Durante un momento di quiete nella loro stanza, Jasmine e Pierangelo si sono abbandonati a un dialogo intimo e toccante, mostrando un lato più profondo del loro legame. Distesi sul letto, lontani dalla frenesia del gruppo, i due amici hanno iniziato a confidarsi come, forse, non avevano mai fatto prima. E proprio in questo spazio di vulnerabilità, Jasmine ha aperto il suo cuore parlando della sua ultima storia d’amore, lasciandosi travolgere da un’emozione difficile da contenere.

“Ci siamo lasciati dopo tre anni”. The Couple, la confessione in lacrime di Jasmine Carrisi

La giovane Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, ha parlato a cuore aperto di una relazione durata tre anni e conclusasi in modo doloroso. Pur senza fare il nome dell’ex compagno, Jasmine ha lasciato trasparire la ferita ancora viva. “Mi dispiace che abbiamo perso il bene che comunque dovrebbe rimanere dopo tanto tempo”, ha dichiarato tra le lacrime, svelando quanto quella rottura abbia inciso sul suo equilibrio emotivo. Le sue parole, sincere e non filtrate, hanno colpito anche Pierangelo, che l’ha ascoltata con grande attenzione e rispetto.

Pur visibilmente provata, Jasmine ha cercato di trattenere le lacrime, ammettendo di non voler apparire vulnerabile già dal primo giorno di permanenza nella casa. Ma è stato proprio Pierangelo a incoraggiarla ad aprirsi senza timori. “Devi sfogarti”, le ha suggerito con tono rassicurante, spiegandole quanto sia importante liberarsi del peso del passato per vivere appieno questa nuova esperienza. L’amico ha cercato anche di offrirle una speranza, ipotizzando un possibile riavvicinamento in futuro.

Jasmine si confida con Pierangelo: “Ho i sensi di colpa” #TheCouple pic.twitter.com/7GSMy1WgbZ — TheCoupleIt (@TheCoupleIt) April 8, 2025

Ma Jasmine non lascia spazio all’illusione. Con fermezza e un pizzico di malinconia, ha spiegato che non ci sono possibilità di tornare indietro, perché il suo ex compagno oggi ha ricominciato altrove. La consapevolezza della distanza ormai incolmabile sembra aver chiuso definitivamente un capitolo importante della sua vita, rendendo ancora più significativo il percorso che ha scelto di intraprendere a The Couple. Questo momento di verità segna già un punto centrale nella narrazione del reality: una storia di amicizia, ricordi e fragilità che promette di tenere il pubblico con il fiato sospeso nelle settimane a venire.