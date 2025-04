Jessica Morlacchi ha scelto le pagine di Superguida TV per rompere il silenzio e raccontare la sua verità su una delle vicende più discusse dell’ultima edizione del Grande Fratello: la rottura tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. La cantante, che ha condiviso con loro l’esperienza nella Casa, si è detta stupita per l’epilogo inatteso della loro relazione, conclusasi proprio durante la finale del reality show.

“Non mi aspettavo questo colpo di scena, sono rimasta molto sorpresa della decisione di Shaila perché prima di uscire dalla casa lei e Lorenzo si erano ritrovati”, ha raccontato Morlacchi. Eppure, nonostante lo stupore iniziale, l’artista ha ammesso di aver nutrito fin da subito dei dubbi sulla stabilità del rapporto: “Avevo detto più volte a Shaila che secondo me questa storia non sarebbe potuta andare avanti per una questione caratteriale. Loro sono meravigliosi insieme ma litigano spesso”, ha spiegato, sottolineando come le frequenti incomprensioni abbiano messo in discussione la solidità della coppia.

Ma se da un lato la storia tra i due ex concorrenti sembra ormai arrivata al capolinea, dall’altro Jessica lascia aperta una porta alla possibilità di un riavvicinamento. Secondo lei, infatti, un confronto tra Shaila e Lorenzo potrebbe fare chiarezza sui loro sentimenti e forse riaccendere la fiamma. “Credo che dovranno parlarsi e arriveranno a una decisione, magari non è davvero finita tra di loro”, ha aggiunto con una punta di speranza, lasciando intendere che non tutto potrebbe essere perduto.

Accantonata per un momento la vicenda sentimentale dei suoi ex coinquilini, Jessica Morlacchi ha voluto condividere anche qualcosa di sé e dei suoi prossimi passi dopo l’avventura televisiva. L’ex leader dei Gazosa ha parlato con entusiasmo dei suoi progetti musicali, a partire dal singolo “Ambaradam”, uscito lo scorso 24 gennaio, fino alla concreta ambizione di partecipare in gara al Festival di Sanremo. “Sto già lavorando alle mie nuove canzoni. Cantare è la cosa che amo di più. Sanremo è nei miei programmi e non vedo l’ora”, ha rivelato.

Infine, non ha escluso la possibilità di tornare presto sul piccolo schermo in una veste diversa, magari come opinionista in uno dei reality di punta di Canale Cinque. “Opinionista? Mi piacerebbe molto, sarebbe stupendo”, ha dichiarato con convinzione, dimostrando di non voler lasciare il mondo della televisione tanto presto e confermando ancora una volta la sua versatilità tra musica e spettacolo.