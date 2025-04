Ilary Blasi è torna in prima serata su Canale 5 con un nuovo programma, The Couple, che ha debuttato lunedì sera con una formula che combina il gioco, il reality e il confronto tra le persone. Delle coppie, che siano di lunga data o appena nate, sono protagoniste di sfide, giochi e prove che metteranno alla prova la loro intesa e affiatamento.

Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, Benedicta e Brigitta Boccoli, Danilo e Fabrizio Mileto, Elena Barolo e Thais Wiggers, Irma e Lucia Testa, Laura Maddaloni e Giorgia Villa, Manila Nazzaro e Stefano Oradei, Jasmine Carrisi e Pierangelo Greco sono i concorrenti della prima edizione del reality game. La prima puntata, dopo una serie di appassionanti giochi, è stata vinta da Antonino Spinalbese e dal compagno Andrea Tabanelli.

Leggi anche: “Voi due avete vinto”. The Couple, l’annuncio di Ilary Blasi: chi sono i vincitori della prima puntata







The coupe, arriva un altro coming out

Irma Testa, prima medaglia olimpica della boxe femminile italiana – bronzo alle Olimpiadi di Tokyo – ha fatto coming out nel 2022 e ne aveva parlato per la prima volta in tv a Verissimo. “Ho sempre vissuto e affrontato il mio orientamento sessuale con forza e tranquillità – spiega – L’ho detto a mia mamma quando avevo 15 anni. Ho fatto fatica perché nella mia famiglia non avevamo mai affrontato questo tipo di tematiche, l’amore per me era l’unione tra un uomo e una donna. Invece, ho scoperto che ci si può innamorare di chiunque e mia madre è stata una roccia anche in quell’occasione”.

La passione per la boxe della campionessa olimpica e concorrente di The couple è arrivata quando aveva appena 12 anni e l’ha salvata da una realtà difficile: “Quel mondo non mi apparteneva e appena ho visto la via di fuga del pugilato mi ci sono buttata dentro perché sapevo che mi avrebbe portata lontano”, aveva detto a Verissimo. Una passione arrivata proprio grazie alla sorella.

"Abbiamo 2 compagne mia mamma 2 figlie femmine 2 lesbiche" buongustaie 😹 #thecouple pic.twitter.com/7SaBYu9bBh — 琴音-雅美 (@TrashAddicted01) April 8, 2025

In queste ore, anche la sorella Lucia ha fatto coming out nella casa di The Couple. “Io e mia sorella abbiamo due compagne. Mia mamma: due figlie femmine, due lesbiche, due su due!“, ha confessato la concorrente. Parlando con Jasmine, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso che è in copia con l’amico Pierangelo, anche lui omosessuale, la campionessa olimpica convive con la compagna Alessandra in quel di Assisi, mentre la sorella maggiore convive da quattro anni con una ragazza di nome Roberta.