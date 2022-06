L’Isola dei Famosi sta per finire e con tutta probabilità il prossimo anno non ci sarà. Mancano tre puntata alla finale, slittata di un mese dopo l’allungamento annunciato da Ilary Blasi. Allungamento che ha portato all’addio di tre concorrenti di punta: Guendalina Tavassi, Alessandro Iannoni e il cantante Blind. Ora c’è fermento per la finale del 27 giugno. Forse l’ultima, perché sembra che l’Isola dei Famosi non sarà confermata il prossimo anno.

Durante la puntata numero 23 è stato scelto il primo finalista di questa edizione: Nicolas Vaporidis e come sempre il reality ha creato dinamiche per tenere i telespettatori incollati alla tv. Proprio durante l’ultima puntata c’è stato il clamoroso addio in diretta tra Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo.





L’Isola dei Famosi non sarà confermata del 2023: parla Giuseppe Candela

“Non mi hai difeso quando dovevi – ha detto Lory Del Santo a Marco Cucolo in collegamento – Un uomo che non difende la sua donna quando l’attaccano non mi piace. Te ne torni a casa e poi ti schiarisci le idee. Il tuo gioco era di conquistarti gli altri e c’ho rimesso io”. Ma il web ha attaccato i due: “Si sono messi d’accordo”, “Questa bagarre è una strategia di marketing solo per far parlare più di sé”, scrivono molti utenti, convinti che sia stato tutto organizzato.

L’Isola dei Famosi non sarà confermata il prossimo anno – Per qualche utente il siparietto è stato organizzato anche dall’interno del reality show per cercare di risollevare gli ascolti, sempre troppo bassi nel corso di questa edizione del reality show condotto da Ilary Blasi e gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. L’Isola dei Famosi, la ventitreesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato alla tv 2.246.000 spettatori. Share del 19%, troppo rispetto ai dati delle precedenti edizioni.

L'Isola dei Famosi ferma al 19% con Rai1 al 7% e le altre reti in vacanza. Con chiusura notturna e "nuovo" share. Davvero troppo poco, visti i costi, per ottenere la riconferma #isoladeifamosi — Giuseppe Candela (@GiusCandela) June 14, 2022

E proprio per questo motivo pare che l’Isola dei Famosi (qui per leggere l’ultima lite tra Lory Del Santo e Guendalina Tavassi) non sarà confermata per la prossima edizione. A lanciare la bomba è stato il giornalista Giuseppe Candela. Il motivo è presto detto: pochi ascolti e troppi costi. “L’Isola dei Famosi ferma al 19% con Rai1 al 7% e le altre reti in vacanza. Con chiusura notturna e “nuovo” share. Davvero troppo poco, visti i costi, per ottenere la riconferma. #IsoladeiFamosi”, ha twittato il giornalista.

