Al GF Vip c’è sempre grande tensione quando ci sono le nomination: tra opinioni discutibili e giustificazione che lasciano a desiderare, è sempre un momento delicato che poi ha strascichi sia dopo la puntata che nei giorni successivi. Spesso i vipponi parlano tra loro di quello che è accaduto durante le nomination, discutono sulla validità o meno delle spiegazioni date in diretta e pensano a chi devono nominare la settimana successiva.

Nel corso dell’ultima diretta però a gettare benzina sul fuoco è intervenuta l’opinionista Sonia Bruganelli che si è scagliata contro le scelte di alcuni vipponi denunciando un vero e proprio complotto ai danni di Attilio Romita. A detta di Bruganelli alcuni componenti del GF Vip avrebbero parlato nei giorni scorsi di come comportarsi al momento della nomination, accordandosi dunque per un nome comune: la scelta sarebbe ricaduta sul giornalista. L’accusa è stata rivolta principalmente a Micol Incorvaia, per poi riproporla anche nel momento della nomination segreta di Edoardo Tavassi.

GF Vip, Sonia Bruganelli parla di accordi sulle nomination

“Non per difendere Attilio ma il discorso è che si sono messi d’accordo, l’ho sentito. E probabilmente lo farà anche qualcun altro”, è la tesi dell’opinionista Sonia Bruganelli. Il suo giudizio dell’opinionista sembra dunque convinto, forte di qualcosa che avrebbe osservato e acclarato in prima persona. Le sue accuse non hanno trovato impreparata Micol Incorvaia che ha cercato di discolparsi: “No Sonia, perché pensi che ci siamo messi d’accordo? Non mi sono mai messa d’accordo per il programma”. La giovane ha poi spiegato come il suo intento fosse quello di votare Antonella Fiordelisi, però immune al televoto.

Quindi la scelta sarebbe quindi ricaduta in maniera naturale su Attilio Romita, con il quale avrebbe avuto dei recenti dissapori. A questo punto Sonia Bruganelli l’ha incalzata: “Io guardo il programma, voi avete detto: qualora non ci fosse Antonella, facciamo A”. La tesi dell’opinionista è stata rilanciata anche al momento della nomination di Edoardo Tavassi: quest’ultimo ha, come previsto dall’opinionista in studio, nominato proprio Attilio Romita.

Pertanto la nomination è in linea con quella che ha fatto la sua fidanzata al GF Vip Micol Incorvaia. A quel punto, l’intervento di Bruganelli è stato più deciso e ha chiesto nuovamente maggiore chiarezza ai concorrenti in merito alla possibilità che ci siano accordi e strategie in vista del televoto. Al pari di Micol Incorvaia, anche il fratello di Guendalina ha usato praticamente la medesima tattica: il suo obiettivo era fare il nome di Antonella Fiordelisi, ma in mancanza, l’unica persona nominabile dal suo punto di vista sarebbe proprio Attilio Romita.