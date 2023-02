Nuova puntata della settima edizione del GF Vip 7. Lunedì 6 febbraio 2023, i concorrenti hanno dato il benvenuto agli ospiti speciali che resteranno nella casa per una settimana. Nella casa più spiata d’Italia sono entrati Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante.

Ivana Mrazova è una vecchia conoscenza del Grande Fratello Vip. È l’ex fidanzata di Luca Onestini ed ex concorrente del GF Vip 5. Martina Nasoni è stata concorrente della sedicesima edizione del Grande Fratello ed è l’ex fidanzata di Daniele Dal Moro. Matteo Diamante è invece l’ex fidanzato di Nikita Pelizon. Il modello è influencer è stato concorrente de La Pupa e il Secchione e viceversa 2 insieme alla secchiona Sara Hafdaoui.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli salva Antonella ed è polemica

A fine puntata, Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti più chiacchierate del GF Vip 7, è stata è stata salvata da Sonia Bruganelli e in rete è scoppiata la polemica sulle immunità dell’opinionista Sonia Bruganelli. Ancora una volta Antonella Fiordelisi è stata salvata dalle nomination eliminatorie e sui social, ma anche nella casa, non sono mancate le critiche alla moglie di Paolo Bonolis. L’opinionista è stata fischiata anche dal pubblico durante il duro scontro con Edoardo Donnamaria, durante il quale l’opinionista ha preso le parti della Fiordelisi.

“Ragazzi lei sta dentro e voi state qui a fare il pubblico, quindi lei ce l’ha la luce rispetto a voi. Lei ha una luce e vi dico un’altra cosa: Antonella se vuoi un consiglio vai da sola per la tua strada, perché rischi che la tua luce venga spenta”, è stata la risposta di Sonia Bruganelli al pubblico del GF Vip 7 che la fischiava. E sui social sono tantissimi i tweet contro la moglie di Bonolis:” Sonia che salva Antonella quando è un televoto eliminatorio, invece quando è per il preferito no. Lei è imbarazzante”.

Sonia ha salvato Antonella almeno 10 volte. Per quanto altro ancora dobbiamo essere presi per il culo? Non sono di certo queste le dinamiche che piacciono a casa… ANTONELLA È VUOTA, PRIVA DI CONTENUTI E DI DIALETTICA! #gfvip #oriele #incorvassi — federicaaa (@imfedee97) February 7, 2023

E ancora: “#gfvip ogni giorno trovano una scusa per fare immune Antonella. SONIA HAI ROTTO LE PALLE QUANTO TI PAGA IL BABBO DI ANTONELLA?VERGOGNOSA QUESTA COSA”, “Sonia ha salvato Antonella almeno 10 volte. Per quanto altro ancora dobbiamo essere presi per il culo? Non sono di certo queste le dinamiche che piacciono a casa… ANTONELLA È VUOTA, PRIVA DI CONTENUTI E DI DIALETTICA!. GF Vip 7“.