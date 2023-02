GF Vip 7, scontro durante la puntata di ieri tra Edoardo Donnamaria e Sonia Bruganelli: il confronto dopo che nel corso della settimana Donnamaria aveva usato toni non certo galanti nei confronti dell’opinionista. Nel dettaglio, rivolgendosi a Antonella Fiordelisi aveva detto: “Guarda che hai fatto Sonia Bruganelli, sei brutta, brutta e antipatica, ti odio, lei odia me e io odio lei, è bollita, bruciata, controcorrente per forza. Magari facessi quello che fa lei? Eh, sposati Paolo Bonolis. Credo che lei sia matura e non se la prenderà, ma in questo momento mi sta sul caz*o”.



Sonia ha spiegato di non aver dato particolare peso alle sue parole: “Non me la sono presa perché sta lì dentro da quattro mesi. L’unica cosa che mi ha un po’ lasciato così, è che secondo lui, se una donna ha fatto qualcosa è perché è sposata con un uomo”.

GF Vip 7, nuovo scontro tra Sonia Bruganelli e Donnamaria



Parole quasi concilianti, poi l’attacco: “Ho l’impressione che tu abbia un atteggiamento, nella relazione uomo – donna, che non è proprio limpido. Hai una rabbia repressa nei confronti della donna di cui ti sei innamorato, perché la gestisci relativamente, allora la aggredisci o ti sottrai. Mi dispiace”. Donnamaria ha provato a difendersi ma c’è stato poco da fare.



Ha attaccato ancora Sonia: “Da te me lo aspettavo. Dovresti maturare, essere felice quando una persona che ami ottiene un riconoscimento”. Stavolta però Edoardo ha preso la palla al balzo: “È vero che sono arrabbiato con Antonella per tante cose che sono successe tra noi. Mi sono ritrovato in una situazione in cui non sapevo che fare. Quando vedo come sto male, voglio andare da lei. Sono consapevole di dover maturare”.



“Io credo che un uomo che è innamorato della propria donna, non la metta sulla bocca degli altri, soprattutto di chi non stima la sua fidanzata”, ha spiegato Sonia. E Edoardo: “Frase molto bella, ma detta al Grande Fratello non ha alcun senso, non posso impedire agli altri di parlare di Antonella”. L’opinionista, allora, gli ha detto che lui per primo dovrebbe smettere di farlo.