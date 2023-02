Poche ore al via della nuova puntata e al GF Vip 7 l’aria si è fatta davvero molto pesante. Nel mirino di Edoardo Tavassi finisce Sonia Bruganelli: l’accusa non è proprio di poco conto. La scorsa settimana Sonia era stata travolta dalle polemiche dopo le frasi su Oriana Marzoli. “La biondina sta totalmente in preda a una forma mitomania. Lei è stra-convinta e infatti è molto divertente, come sono i pagliacci e gli attori che non recitano neanche tanto bene”, aveva attaccato Sonia.



E ancora: “Amore non me lo devi dire! Amore sarà Luca, Antonino o Daniele. Credo che la solidarietà femminile si debba meritare. Tu lì dentro hai tutto un altro interesse, quello di non prendere un ulteriore palo”. Polemica a non finire sui social per le parole della Bruganelli.

Leggi anche: “Schifo senza precedenti”. GF Vip 7, finimondo davanti a tutti: momento ‘no’ anche per Signorini





GF Vip 7, Edoardo Tavassi contro Sonia Bruganelli: “Protegge Antonella”



“Quindi oriana non se la meriterebbe perché si è divertita insieme ad un uomo e ora sta provando qualcosa di serio per un’altro? CHE CESSATA MAMMA MIA!”, scrive un utente su Twitter. Nel mirino di Edoardo Sonia è finita per la sua volontà di salvare ripetutamente Antonella Fiordelisi. Spiega il fratello di Guendalina come nel comportamento di Sonia ci sarebbe qualcosa di sbagliato.



Nel dettaglio: Non è giusto rendere immune sempre la stessa persona poiché i telespettatori potrebbero essere stufi di non poter mai votare per mandare a casa una persona che non vogliono più vedere nel gioco. “Non è neanche giusto che sempre la stessa persona venga resa immune dall’opinionista”. E ancora:”Per farti capire. Pure questa settimana? Da casa non sono scemi”. Alberto De Pisis, con il quale è iniziata la discussione ha annuito.



Spiegando poi che una concorrente sono otto settimane che viene resa immune: Antonella. Immediata la risposta dei social. “Ma vi rendete conto che mettete sempre la regia su Antonella? Cioè ma basta, smettetela. Abbiamo capito che è la vostra beniamina, ma non è giusto per noi che non vogliamo guardare lei o perlomeno solo lei. BASTA”. E ancora: “Tavassone Bullo… Cattivo… Arrogante… Come Pochi…. Dovrebbe Pensare Di Più Alla Sua Non Fidanzata La Piccola Fiammiferaia Cattiva… Crede Di Essere Simpatico… E Solo Odioso… E Tanto Brutto!”.