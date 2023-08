Grande Fratello Vip 8, spunta il nome di una nuova concorrente. Il piano di Pier Silvio Berlusconi sta portando i suoi frutti e in queste ore sono usciti i nomi dei primi concorrenti della nuova edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Giampiero Mughini, che con i suoi 82 anni sarà il concorrente più anziano dell’intera storia del programma; nel cast anche l’ex campione olimpico Alex Schwazer.

A lanciare l’indiscrezione ci ha pensato in queste ore TvBlog. Pare che l’atleta sarà, dunque, tra i concorrenti dell’edizione che prenderà inizio l’11 settembre 2023 con Alfonso Signorini alla conduzione. Personaggi noti e stop a starlette e personaggi che provengono dal mondo dei social come influencer.

L’attrice Grecia Colmenares al Grande Fratello

Quest’anno l’amministratore delegato di Mediaset ha cambiato rotta e deciso per un Grande Fratello Vip diverso, con personaggi di un certo calibro ma anche dei nip che racconteranno le proprie storie al pubblico italiano. “Gente veramente comune, semplice. Vicini di casa. Non vogliamo assolutamente star del web, dei social. Ho fatto un provino ad un Nip l’altro giorno. Era un ciabattino di Arezzo. Gli ho detto “tu sei socia?” E lui mi ha detto in una maniera davvero spaziale “Alfonso, purtroppo sì, ho 1200 follower”. Ho detto “va benissimo, ma meno male”, aveva raccontato Alfonso Signorini a Radio Cusano.

In queste ore è spuntato un altro nome top, quello di Grecia Colmenares, volto storico delle telenovelas a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. Nel 1981 interpreta il suo primo ruolo da protagonista assoluta in una telenovela: Rosalinda, con Carlos Olivier. Poi le telenovelas arrivano in Italia e lei diventa il volto di culto di una delle reti Mediaset: Retequattro. Indimenticabile il personaggio che l’ha lanciata nel mondo delle telenovela: Topazio, nell’omonima soap andata in onda dal 1984.

Dopo il grande successo si trasferisce in Argentina, precisamente a Buenos Aires, dove inizia una nuova vita e continua a lavorare come attrice. In coppia con l’attore Jorge Martínez, Grecia Colmenares recita in ‘Manuela‘, dove veste i panni di due sorellastre: Manuela, buona e dolce e Isabel, perfida e fredda. La notorietà che ne deriva è stata immensa, tanto da farle vincere in Italia un Telegatto nel 1992. A fare il nome di Grecia Colmenares è stato DavideMaggio.it.