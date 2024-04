“Cos’ha detto?!“. L’Eredità, Francesco lascia tutti senza parole durante la ghigliottina: neanche Marco Liorni riesce a crederci

“L’Eredità“, finalmente il campione ce l’ha fatta. Tante emozioni nell’ultima puntata del quiz-show condotto da Marco Liorni che continua a conquistare milioni di italiani. Proprio il conduttore negli ultimi giorni è stato al centro delle voci sul futuro della Rai. Dopo gli addii di Fabio Fazio e Amadeus, nella tv pubblica c’è aria di cambiamento. E tra i possibili sostituti dei due pezzi da 90 e degli spazi lasciati vuoti spunta fuori proprio il suo nome.

D’altra parte Marco Liorni è uno dei presentatori di maggior esperienza e, rispetto ad esempio allo stesso Stefano De Martino da tempo in ascesa, rappresenterebbe una soluzione probabilmente più sicura. Questi almeno i ragionamenti sulla conduzione di “Affari Tuoi” che potrebbe passare proprio al conduttore de “L’Eredità”. Ma tornando ai giorni nostri ecco che il campione è riuscito nell’impresa.

Finale in festa per il campione Francesco alla ghigliottina

Dopo due tentativi a vuoto alla terza ghigliottina il campione Francesco è riuscito a portarsi a casa l’intera posta in palio. Prima ha difeso il titolo, poi è arrivato il momento decisivo. E stavolta non ha sbagliato. Le cinque parole-indizio sulle quali ragionare per trovare la soluzione erano ‘CAMBIO’, ‘SORPRESA’, ‘GIOCO’, ‘CHIUSA’ e ‘RICORDI’. Francesco ci ha pensto fino all’ultimo.

Poi ha scritto sul cartellino “SCATOLA“. Ebbene Marco Liorni ha confermato che quella era la risposta giusta. Grande gioia, dunque, nella fase finale della puntata con il conduttore che ha invitato il campione a festeggiare al centro dello studio con le professoresse Naomi e Michelle: “Sei arrivato qui, nel nostro gioco, non uscendo subito come temevi. Hai giocato fortissimo, sei andato molto bene ai 100 secondi e stasera per la terza volta hai giocato alla ghigliottina”.

Francesco si è aggiudicato 45mila euro, ha infatti dimezzato due volte il montepremi di 180mila euro: “Non ci credo” ha dichiarato subito dopo la vittoria portandosi le mani alla bocca per lo stupore. Prima di festeggiare ha commentato: “Non so cosa dire”. E Marco Liorni ha ribattuto “Non c’è niente da dire, c’è solo da gioire”.

