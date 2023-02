Leo Gassmann e il giallo dell’abito a Sanremo 2023. Anche la terza serata del Festival di Sanremo è andata in archivio e stavolta a prevalere è stato lo spettacolo che non ha lasciato spazio a polemiche o grandi imprevisti. In realtà qualcosina pare sia avvenuto lo stesso, ovvero un acceso litigio dietro le quinte tra due cantanti e sarebbero pure volati dei bicchieri d’acqua. In attesa di saperne qualcosa di più, comunque, in tanti sui social hanno commentato la performance di Leo Gassman o meglio il suo look.

Il figlio di Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz aveva partecipato, vincendo, a Sanremo Giovani nel 2020 col brano “Vai bene così”. Poi è stato protagonista a X Factor dove si è fermato poco prima della finale. Oggi è tra i big nella kermesse della città dei fiori con la canzone “Il terzo cuore”, scritta con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. La classifica provvisoria, che da ieri sera vede la partecipazione del pubblico, lo ha visto scivolare al 19esimo posto. Ma è di qualcos’altro che si sta discutendo in queste ore.

Leo Gassmann e la polemica sull’outfit: cosa è successo

Al netto dei numerosi complimenti ricevuti per la sua esibizione, compresi quello di papà Alessandro, Leo Gassmann è finito al centro di un caso per… come si è vestito. Molte sue fan sono impazzite nel vederlo in canottiera sul palco dell’Ariston, ma la scelta di tale outfit è stata tutt’altro che programmata. Anzi, è stata una decisione presa all’ultimo momento, come ha spiegato lo stesso cantante. Una scelta che, però, ha fatto storcere il naso a qualcuno.

Intervistato su Rai Radio 2 da Ema Stokholma e Gino Castaldo Leo Gassmann ha dichiarato: “È stata una cosa inaspettata: dovevo indossare una giacca, ma sul palco non si possono indossare i marchi quindi non l’ho potuta indossare, però va bene…”. Bene, ma non benissimo, direbbe qualcuno, dal momento che la responsabile del suo outfit, la stylist Stefania Sciortino è intervenuta per commentare la scelta di Leo in modo decisamente negativo.

LEO GASSMAN MA QUESTO OUTFIT #Sanremo2023 pic.twitter.com/12TWXO7LQe — Ministro della Salute Mustina (@halal_coochie) February 9, 2023

Non lo stylist di Leo gassmann che si dissocia dal suo outfit mi sento molto male pic.twitter.com/LOp7oELcRX — Chia ミ☆💐 (@Sonoiolamiari) February 10, 2023

ma tutto questo scandalo ha fatto la canottiera di Leo Gassmann che addirittura la stylist si è "dissociata"? minchia nemmeno fosse stato nudo. — Serena 🧸 sanremo era 💐 (@seekerofdreams_) February 10, 2023

Stefania Sciortino ha infatti scritto: “Mi dissocio completamente dal look di Leo di questa sera. Non avrei mai mandato un artista in canotta sul palco e lo sapete. C’era una bellissima giacca originariamente e tanti altri look”. Dunque pare che la giustificazione di Leo Gassmann non sia bastata alla stylist che, in ogni caso, ha subito dopo aggiunto: “Canotta a parte, è stato bravissimo”. E voi avete apprezzato più la canotta o la canzone?

