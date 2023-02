Sanremo 2023, il dietro le quinte del Festival si accende di rumor. Davanti alle telecamere della più gettonata competizione canora, tante emozioni e grandi nomi, ma dietro le quinte non sembrano mancare i colpi di scena. Il Festival della musica italiana in fondo si colora anche di questo e dopo i rumor sulla presunta lite scoppiata tra Anna Oxa e Madame, anche un’altra indiscrezione che tirerebbe in ballo la coppia di artisti in gara.

Lite tra Colapesce e Dimartino nel dietro le quinte di Sanremo 2023. Una foto avrebbe subito allarmato i fan, ma poco dopo la vverità è venuta allo scoperto. La 73esima edizione del Festival della musica italiana si tinge anche attraverso alcune ‘sfumature’ di un dietro le quinte tra i concorrenti in gara in preda a momenti che rendono la kermesse musicale ancor più indimenticabile.

Lite tra Colapesce e Dimartino nel dietro le quinte di Sanremo 2023: tutta la verità

Nel corso della terza puntata di Sanremo 2023, i fan hanno avuto un grande da fare non appena scoppiato il rumor sulla presunta lite avvenuta tra Anna Oxa e Madame. Ma la notizia sarebbe stata smentita nel giro di poco tempo, lasciando che la vicenda potesse così sgonfiarsi di tutta la tensione accumutala nel frattempo. Poi la clamorosa notizia di un’altro scontro avvenuto questa volta tra Colapesce e Dimartino avrebbe nuovamente agitato gli animi lasciando presagire qualcosa di inaspettato. Fortuna ha voluto che la smentita arrivasse nel giro di poco tempo: “Rumour da Sanremo: gira voce che nei camerini dell’Ariston un cantante con la D abbia spaccato una sedia in testa a cantante con la C”, recita la scritta a corredo della foto che mostra la coppia di artisti di “Splash” nel corso di un presunto battibecco.

Nessuna lite tra Colapesce e Dimartino che, con toni ironici, hanno escogitato un simpatico siparietto dal sano retrogusto di trovata di marketing che si è appunto tradotta in un invito a votare il loro codice in gara. E nel corso della 73esima edizione del Festival di Sanremo 2023, i due artisti stanno effettivamente continuando a collezionare pareri decisamente favorevoli: “Non è solo una questione di campanilismo, il brano è una bomba. Ma c’era da aspettarselo: Colapesce e Dimartino sono bravissimi e stavolta hanno portato a Sanremo una canzone con un testo profondo che li rispecchia pienamente, più di “Musica Leggerissima”, ricordandomi le sonorità di Battiato”, sono state le parole di Lello Analfino sul duo in gara.

Un duo musicale che continua a promettere per il meglio, dunque, quello composto da Lorenzo Urciullo, in arte Colapesce, e Antonio Di Martino, conosciuto semplicemente come Dimartino. I due artisti di origine siciliana hanno partecipato al Festival di Sanremo anche nel 2021 portando sul palcoscenico il brano “Musica leggerissima” e classificandosi al quarto posto per poi vincere il premio della Sala Stampa Radio TV-Web Lucio Dalla.