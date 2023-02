Non c’è pace per Amadeus a Sanremo 2023. Se a renderlo felicissimo sono sicuramente gli ascolti televisivi eccellenti, l’ultimo dei quali ancora più importante visto che nella terza serata sfidava il GF Vip 7 che è andato ben al di sotto delle aspettative, ci sono però tante polemiche che lo stanno travolgendo. Nelle scorse ore vi avevamo parlato delle critiche inferte dal cantante Simone Cristicchi, il quale aveva criticato la scelta del direttore artistico di dare uno spazio di circa un quarto d’ora a “personaggi squallidi”.

Inoltre, Amadeus ha dovuto fare i conti a Sanremo 2023 con le polemiche successive alla sfuriata di Blanco, che ha distrutto scenografia e fiori nel secondo appuntamento. Poi nella serata del 9 febbraio è stato accusato anche Gianluca Grignani di aver bestemmiato in diretta, ma l’artista ha smentito categoricamente. Poi si era vociferato anche di una rissa dietro le quinte tra due cantanti donne, ma anche questa notizia non ha trovato riscontri. E ora un durissimo attacco ha raggiunto il direttore artistico.

Amadeus travolto dalle critiche a Sanremo 2023: cosa è successo ora

Amadeus è stato duramente contestato da una persona influente per alcune sue dichiarazioni a Sanremo 2023, dette in occasione della terza serata. Questo l’attacco nei suoi confronti: “Ieri sera Amadeus ha detto in diretta a Sanremo, davanti a 10 milioni di persone, che il suo social media manager è il figlio 14enne José. Una scherzosa affermazione che contiene una denigrazione del lavoro del SMM perché sì, è un lavoro, una professione che non può fare chiunque”. Ma non è finita qui.

A puntare il dito contro di lui Riccardo Pirrone, che è il presidente dell’associazione nazionale media manager, che sui social ha aggiunto: “Tra l’altro non lo può fare neanche Ferragni, che ripeto non è una social media manager ma solo un’influencer. Il nostro lavoro comprende analisi, strategia, test e progettazione per rendere i social un mezzo di comunicazione utile e profittevole per le aziende. Per fare questo lavoro serve studio, esperienza e capacità che non può avere chiunque. Mi batto da anni per far riconoscere la professione“.

Infine, Pirrone ha chiuso così il tema: “No, Amadeus, tuo figlio non è un social media manager anche se hai un milione di follower“. C’è attesa per scoprire se il conduttore televisivo vorrà dire la sua sull’argomento o se resterà zitto, per non alimentare ulteriori polemiche.