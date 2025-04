Una settimana fa è iniziato il nuovo reality di Canale 5 che ha preso il posto del Grande Fratello. The Couple è condotto da Ilary Blasi ma l’ombra del programma di Alfonso Signorini e soprattutto dei suoi ultimi concorrenti è sempre presente. E non solo per la location, ossia stesso studio e stessa casa, anche se rinnovati.

Già, la casa. Lì otto coppie convivono nelle stanze abitate fino a qualche settimana fa da Lorenzo, Shaila, Helena, Jessica e gli altri ed è sempre lì che affronteranno diverse sfide con un unico obiettivo: quello di conquistare il montepremi finale dal valore di 1 milione di euro.

The Couple, nella casa “c’è ancora Helena”

Ma come dicevamo, forse perché è terminato da pochi giorni, il Grande Fratello continua a essere sulla bocca dei protagonisti. Soprattutto un nome, quello di Helena Prestes. Già dopo la prima puntata Antonino Spinalbese aveva nominato la modella con Jasmine Carrisi. “L’ho vista venerdì scorso” ha rivelato l’hair stylist. E la figlia di Al Bano: “Anche io l’ho sentita prima di entrare qui”.

Nei giorni successivi anche altri concorrenti hanno nominato Helena. Pierangelo Greco per esempio e nella nuova casa è partito un saluto generale alla brasiliana e anche la richiesta di farla tornare in quella casa. “Quanto vorrei ci fosse Helena. Vi prego fate venire Helena qui una settimana insieme ad Amanda Lecciso”, ha detto trovando subito d’accordo Jasmine. Ma non solo loro, anche gli autori di The Couple, probabilmente perché si sono confusi, hanno fatto il nome della fidanzata di Javier.

Autore: “….e Helena in confessionale 2”

I concorrenti: “Ciao Helena”



A un certo punto, come mostra un altro video, una voce all’altoparlante ha chiamato in confessionale Helena anziché Elena Barolo e gli attuali inquilini della casa che erano riuniti in salotto hanno subito notato ed evidenziato l’errore. “Si erano abituati a dire Helena”, ha commentato qualcuno prima di salutare nuovamente la modella, che evidentemente ha lasciato il segno anche nella casa.