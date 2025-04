Nella Casa di The Couple, il clima si fa sempre più teso e le dinamiche tra i concorrenti cominciano a mostrare il volto delle prime vere strategie. È bastato un momento sul tapis roulant per scatenare un acceso scambio tra due protagoniste del reality. Mentre Giorgia Villa si allenava, Irma Testa si è avvicinata per rivelarle una conversazione “intercettata” nel cuore della notte. Le voci, secondo quanto riferito dalla pugile, provenivano da Elena Barolo e Thais Wiggers, le due ex veline di Striscia la Notizia, che stavano valutando di nominare proprio Irma e sua sorella Lucia.

La notizia non è affatto passata inosservata. L’atleta di Torre Annunziata non ha digerito l’affronto e ha voluto subito un confronto diretto. Il giorno seguente, Irma si è fatta avanti con Thais per mettere le carte in tavola: “Ero pronta con l’ascia di guerra”, ha dichiarato con tono secco, lasciando intendere che la tensione tra le due non è destinata a sciogliersi facilmente. In realtà, nei giorni precedenti, nel mirino delle due veline era già finita un’altra concorrente, Laura Maddaloni, partner proprio della Villa, ma sembra che le intenzioni non fossero condivise in pieno dalla Wiggers, che tentenna su chi colpire davvero.

The Couple, Irma Testa ha scoperto tutto

Nel frattempo, Irma inizia a sentirsi sola sul fronte strategico. La sua frustrazione cresce anche a causa dell’atteggiamento della sorella Lucia, che appare disinteressata a qualsiasi manovra politica all’interno del gioco. “Siamo le uniche a non averla, perché lei non vuole”, si è sfogata la campionessa olimpica, lasciando trasparire un certo disappunto per l’atteggiamento più pacato della sorella. La frattura tra il bisogno di reagire e la volontà di restare neutrali si fa sempre più evidente, e la rivelazione sulle intenzioni delle veline sembra aver definitivamente indirizzato il voto delle sorelle Testa verso di loro.

La tensione, tuttavia, non ha bloccato del tutto il dialogo. A cena, Benedicta Boccoli ha sorpreso tutti con un gesto di trasparenza inaspettato. Di fronte agli altri concorrenti, ha dichiarato senza filtri la sua scelta di voto: “Io voglio giocare lealmente”, ha affermato, rivelando apertamente che intende nominare Irma e Lucia. Per l’attrice, sorella di Brigitta, le due pugili rappresentano attualmente la coppia più temibile nella casa, una presenza che, a suo avviso, potrebbe spostare gli equilibri del gioco in maniera troppo netta.

Irma e Benedicta a confronto: “Vorrei che le cose le dicessero in faccia” #TheCouple pic.twitter.com/zBKVkbWwlm — TheCoupleIt (@TheCoupleIt) April 14, 2025

Se da un lato i primi alleanze e sospetti stanno gettando le basi per uno scenario sempre più competitivo, dall’altro la Casa inizia a dividersi tra chi sceglie la strategia e chi, invece, punta sull’onestà. Ma in un gioco dove la permanenza dipende dai voti, il confine tra lealtà e convenienza si fa ogni giorno più sottile. E i prossimi giorni promettono scintille.