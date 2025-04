A distanza di una settimana dalla conclusione della diciottesima edizione del Grande Fratello, le luci della Casa più spiata d’Italia, spente da Jessica Morlacchi e Helena Prestes, sono tornate a riaccendersi per accogliere le otto coppie di The Couple, il nuovo reality show condotto da Ilary Blasi che ha debuttato lunedì sera su Canale 5.

La “location” – così definita dalla conduttrice – è stata chiaramente modificata: nuova carta da parati, piante, moquette, lampade e sedie. Ma non solo. I più attenti, infatti, hanno notato la presenza dei microfoni posizionati sopra i letti. Una scelta condivisa da tutti i telespettatori, visto che durante le ultime edizioni del Grande Fratello i concorrenti si rintanavano sotto le coperte senza indossare il microfono per non farsi ascoltare.

The Couple, concorrenti vogliono Helena nella casa

Anche se il Grande Fratello ha lasciato spazio a The Couple, sembra proprio che alcune presenze continuino a farsi sentire tra le mura della Casa. Al termine della prima puntata, infatti, un momento particolare ha fatto sorridere il pubblico e scatenato i commenti sui social. Un autore ha infatti chiesto a Helena Prestes di andare in confessionale. Un lapsus che non è passato inosservato e ha suscitato ilarità nei telespettatori.

Anche dopo la diretta, Antonino Spinalbese e Jasmine Carrisi si sono ritrovati in giardino per una chiacchierata, e l’ex di Belen Rodriguez ha dichiarato di non aver seguito l’ultima edizione del GF: “Non l’ho visto il Grande Fratello, ma conoscevo Helena (Prestes, ndr)”. La Carrisi ha così risposto: “Io sì, c’era mia zia, Amanda (Lecciso, ndr). Helena l’ho sentita prima di entrare qui”. Anche Antonino, a quel punto, ha ammesso: “Io l’ho vista venerdì scorso”.

Pier:"Quanto vorrei che ci fosse Helena…..vi prego per una settimana fate venite qui Helena ed Amanda"

Jasmine:"Siiii adoro"

Che carini tutti salutano Helena🤍#TheCouple #Helevier #Heleners pic.twitter.com/XwEJMe2fAf — Jo (@JosephineBe) April 10, 2025

Ma non è tutto. Nelle ultime ore, infatti, Pierangelo Greco e Jasmine hanno invocato il ritorno nella Casa di Helena Prestes e Amanda Lecciso: “Quanto vorrei che ci fosse Helena… vi prego per una settimana fate venite qui Helena ed Amanda”.