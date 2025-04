A The Couple c’è stato un momento particolare per Manila Nazzaro e Stefano Oradei. A pochi giorni dall’inizio della nuova avventura televisiva, la coppia ha avuto una comunicazione importante dalla produzione. Tutti sono rimasti stupefatti e loro sono stati i primi ad essere più che felici.

Situazione meravigliosa quella vissuta da Manila Nazzaro e Stefano Oradei a The Couple. Non poteva dunque iniziare meglio di così la loro esperienza nel reality show di Ilary Blasi. In attesa della prossima puntata in diretta di lunedì 14 aprile, gli autori hanno regalato qualcosa di straordinario ai due concorrenti.

The Couple, regalo per Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Le coppie presenti a The Couple hanno affrontato delle prove, che sono state portate a termine. La prima ricompensa è spettata a Manila Nazzaro e Stefano Oradei, infatti marito e moglie hanno potuto godersi una notte nel privè della casa, contraddistinta da grande romanticismo. Hanno potuto ammirare un ambiente esotico, tipo un bungalow di un resort.

Manila e Stefano, come scritto dal sito Tgcom24, hanno potuto usufruire di un bellissimo idromassaggio, hanno bevuto dello spumante e hanno goduto delle luci soffuse per garantirli romanticismo e riservatezza. Lei ha esclamato: “Al nostro amore, che è la nostra forza, perché noi abbiamo già vinto“. E Oradei ha aggiunto: “Alla nostra vita insieme, ai nostri sogni, a tutto ciò che abbiamo realizzato e a ciò che ci attende”.

Manila e Stefano hanno vissuto una nottata indimenticabile e questo potrebbe dare loro uno slancio decisivo per affrontare al meglio la prosecuzione di The Couple.