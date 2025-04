A The Couple – Una vittoria per due, il reality che unisce l’adrenalina delle prove fisiche alle dinamiche affettive, non sono soltanto le strategie di gioco a tenere banco. Tra un esercizio e l’altro, infatti, emergono storie personali che arricchiscono la narrazione, svelando aspetti inediti dei concorrenti. Tra i momenti più toccanti dell’ultima puntata, quello che ha visto protagonista Manila, che ha scelto di aprirsi con la coppia formata da Pierangelo e Jasmine per raccontare alcuni dettagli intimi del suo rapporto con il marito Stefano.

La concorrente ha parlato con il sorriso di quello che lei stessa definisce un colpo di fulmine. Ricorda con tenerezza i primi incontri con Stefano, quando lui, con una scusa, le chiese il numero di telefono. Da quel momento, non si sono più lasciati.





Manila Nazzaro: “Con Stefano Oradei è stato un colpo di fulmine”

Nello specifico ha detto a Jasmine Carrisi: “La prima volta che l’ho visto mi sono detta subito che era bellissimo. Poi l’ho visto dal vivo ed ho avuto la conferma. Sorrisone e dolcezza, un colpo di fulmine”. L’occasione era una serata alla quale Manila era ospite: “Non appena sono scesa dal palco lui ha chiesto il mio numero di telefono dicendo che conduceva una programma radiofonico ed avrebbe voluto intervistarmi”.

Quindi ha continuato il racconto dicendo: “Mi sono detta: ma che c’entro io con la danza? Poi lui è dovuto andare via e un’ora dopo ha iniziato a scrivermi, poi non abbiamo più smesso. Se pensavo che sarebbe stato un amore così? All’inizio no perché quando esci da una relazione non pensi che possa succedere tutto e subito di nuovo, invece è andata così”.

Manila non cancella il passato, anzi riconosce con rispetto che anche il padre dei suoi figli è stato un grande amore, ma oggi vive questa nuova relazione con una forza e una consapevolezza che non si aspettava. “In amore non c’è proprio tempo”, ha commentato con convinzione, sottolineando quanto i sentimenti siano capaci di sorprendere, arrivando all’improvviso e sconvolgendo ogni equilibrio.