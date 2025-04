Dopo dieci anni di relazione, sembrerebbe definitivamente arrivato al capolinea il matrimonio tra Aldo Palmeri e Alessia Cammarota, una delle coppie più amate nate all’interno del programma televisivo Uomini e Donne. La loro storia aveva appassionato milioni di telespettatori: si erano scelti nel 2014 negli studi del dating show condotto da Maria De Filippi, si erano poi sposati e avevano costruito una famiglia con l’arrivo di tre figli, Niccolò, Leonardo e Mattia. Lo scorso dicembre, in occasione del decimo anniversario dalla loro scelta, i due avevano festeggiato pubblicamente, lasciando intendere che la loro unione fosse ancora solida. Nessuno avrebbe potuto immaginare che, di lì a poco, tutto sarebbe cambiato.

E invece, a gennaio, è arrivata l’ammissione: Palmeri e Cammarota hanno confermato di attraversare un momento di crisi. Da allora, ogni traccia di vita condivisa è scomparsa. I due non si sono più mostrati insieme sui social, né in momenti privati né familiari. Alessia ha smesso di seguire il marito su Instagram, gesto che Aldo ha inizialmente ignorato, ma che poi ha replicato nei giorni scorsi. Un ulteriore segnale che rafforza l’ipotesi di una rottura definitiva. A darne conferma, seppur indirettamente, è stato anche l’esperto di gossip Alessandro Rosica, che ha parlato di una conferma ricevuta da Palmeri in persona e ha descritto Alessia come “distrutta” da questa situazione.

Leggi anche: “Ha cambiato lavoro”. Barbara D’Urso, svolta dopo due anni di stop in televisione: cosa fa oggi





Alessia Cammarota e Aldo Palmeri, è finita

La separazione, benché mai ufficializzata con dichiarazioni precise da parte dei diretti interessati, è ormai sotto gli occhi di tutti. La crisi coniugale non è stata in alcun modo dissimulata, anzi: il distacco tra i due è stato visibile e costante. Cammarota, che continua la sua attività da influencer, appare spesso sui social sorridente, intenta a sponsorizzare prodotti e a condividere momenti con i figli. Diversamente, Palmeri ha mantenuto un profilo basso, limitando al minimo le sue pubblicazioni. Di recente, ha rotto il silenzio solo per difendersi dalle critiche che lo accusavano di essere un padre assente, specificando che vede i suoi tre figli tutti i giorni. Nessuna menzione, però, ad Alessia.

Restano ignoti, almeno per ora, i motivi che hanno determinato questa crisi profonda. Nessuno dei due ha voluto raccontare cosa abbia innescato l’improvviso allontanamento, limitandosi a confermare il momento buio. Eppure, solo poche settimane prima tutto sembrava perfetto. In occasione dell’anniversario di dicembre, Aldo aveva colto l’occasione per omaggiare la moglie con un gesto romantico: un grande mazzo di rose rosse. Un’immagine idilliaca che stride fortemente con il silenzio e la distanza attuale. La domanda resta sospesa: cosa è successo tra dicembre e gennaio?

Forse un giorno i due protagonisti di questa storia d’amore tanto seguita decideranno di raccontare cosa li ha divisi, offrendo spiegazioni ai fan che li hanno sempre sostenuti. Ma per ora, la loro vicenda si chiude nel silenzio e nella riflessione. Un epilogo amaro per una coppia che aveva fatto sognare tanti, e che sembrava aver superato insieme ogni ostacolo, fino a oggi.