A due anni dall’inaspettata separazione da Mediaset, voluta direttamente da Pier Silvio Berlusconi, il percorso televisivo di Barbara D’Urso continua a restare sospeso in una fase di attesa. Dopo aver dominato il palinsesto per anni, la conduttrice campana si è ritrovata improvvisamente ai margini del piccolo schermo. Da allora, le sue apparizioni in tv si sono fatte sempre più rare: una lunga intervista a Domenica In e una presenza sul palco di Ballando con le Stelle sono stati gli unici segnali visibili di un possibile ritorno. Più volte, nei mesi successivi, ha alimentato le speranze del pubblico parlando di un’imminente ripartenza, ma quel momento non si è ancora concretizzato.

Negli ultimi tempi si è parlato con insistenza di un ritorno in Rai, voce che ha animato le cronache televisive senza però trovare una conferma ufficiale. I vertici starebbero ancora decidendo su quale fascia oraria puntare per un’eventuale reinserimento di Barbara: tra le ipotesi, una nuova prima serata o, con maggiore clamore, la sostituzione di Mara Venier alla guida di Domenica In. Tuttavia, quest’ultima possibilità sembra remota, almeno per ora, visto che la “zia Mara” avrebbe espresso la volontà di rimanere ancora un anno alla conduzione del programma domenicale di punta della Rai.

Leggi anche: Fabio Fazio, sanzione da 100mila euro: cosa è successo





Barbara D’Urso, nuovo lavoro

In attesa di un’offerta televisiva all’altezza della sua carriera, Barbara D’Urso ha comunque dimostrato di non essersi arresa né di essersi chiusa in un silenzio passivo. Al contrario, si è rimboccata le maniche, reinventandosi lontano dai riflettori del piccolo schermo e costruendo un nuovo percorso professionale. Con la determinazione che l’ha sempre contraddistinta, si è lanciata nel mondo degli eventi, fondando nel 2023 la società B&Fable insieme all’amica e event planner Francesca Caldarelli Liuzzi.

La sua nuova avventura imprenditoriale sembra aver preso piede con entusiasmo e successo. Uno degli appuntamenti più recenti è stato l’evento “Primavera & Sushi”, organizzato a Napoli: una cena dai toni orientali sui tetti della città partenopea, tra origami, bacchette e menù a forma di ventaglio. Tutto curato nei minimi dettagli, come dimostrano le parole entusiaste della stessa D’Urso: “Un applauso a noi stessi per l’amore che tutti quanti ci abbiamo messi”, ha dichiarato con orgoglio attraverso i suoi canali social. La serata ha visto la partecipazione anche di volti noti come Lavinia Maura e Raffaella Scuotto, protagoniste di Uomini e Donne, in un’atmosfera elegante dominata dalle tinte rosa e rosso.

Nonostante in passato avesse ammesso che gran parte del lavoro fosse nelle mani della sua socia, oggi Barbara partecipa in prima linea, con una presenza sempre più attiva e coinvolta. Il party a Napoli ne è stata la dimostrazione più evidente. “Abbiamo messo su eventi a Milano, ma anche in Sicilia e ora (perché no?) mi piacerebbe farne in tutto il Sud, soprattutto a Napoli”, aveva affermato di recente. Un desiderio che suona come una nuova dichiarazione d’amore per le sue radici, nella speranza che il prossimo capitolo della sua carriera possa riaprire anche le porte della tv.