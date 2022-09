Le chiede di sposarlo a X Factor. Momento romantico durante la seconda puntata delle audizioni del programma in onda su Sky. Il tuto è successo nella puntata di giovedì 22 settembre, dove sul finale c’è stata una proposta di matrimonio. Naturalmente i giudici e la presentatrice Francesca Michielin sapeva tutto e anzi, hanno aiutato non poco nella realizzazione della proposta. Soprattutto Fedez che ha proprio fatto da mattatore e, esperto dopo la sua proposta alla Ferragni, ha diretto come un grande maestro di proposte matrimoniali.

Tutto d’un tratto, il giudice e la conduttrice hanno accolto sul palco Simone. E poi lo hanno accompagnato, cantando, a prendere la fidanzata che si trovava seduta tra il pubblico. Fedez e la Michelin hanno cantato Magnifico, il loro primo pezzo insieme. Il ragazzo a quel punto è andato in mezzo al pubblico e ha chiesto alla compagna di scendere sul palco. Lei, terrorizzata ed emozionata, l’ha seguito.

Le chiede di sposarlo a X Factor: momento romantico con Fedez

A quel punto la coppia è tornata sul palco e Fedez ha chiesto a Simone se c’era qualcosa che voleva dire. Solo adesso il ragazzo si inginocchia e chiede alla fidanzata di sposarlo dopo 14 anni che stanno insieme. La ragazza sembrava onestamente colpita da tutto questo e nonostante le parole farfugliate di lui, alla fine ha detto sì e si sono baciati.

Standing ovattino nello studio di X Factor, dove i giudici hanno iniziato a gridare: “Quattro sì!”, tra le risate del pubblico. Un’edizione molto interessante quella di quest’anno. Negli ultimi anni va sempre migliorando la qualità e lo spettacolo che questo programma riesce a trasmette ai suoi telespettatori. Non mancano di certo i colpi di scena.

Anche ieri sera c’è stata una piccola discussione, ad esempio, tra Fedez e la nonna di un concorrente. L’anziana non era assolutamente d’accordo col giudizio del rapper milanese. A quel punto Fedez si è alzato e ha chiesto gentilmente alla signora perché si comportasse in quel modo. Solo in quel momento ha capito che era la nonna del concorrente (che poi alla fine è comunque passato).

