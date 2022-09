Gesto meraviglioso di Fedez. Il rapper originario di Milano ha fatto un regalo del valore di 130mila euro per un motivo davvero molto lodevole. Ciò che ha fatto ha ovviamente lasciato tutti a bocca aperta e ci sono stati innumerevoli complimenti nei confronti del marito di Chiara Ferragni. Lui ha pubblicato diverse foto dell’evento, con tanto di assegno in bella vista, e ha spiegato nei minimi dettagli le ragioni che lo hanno indotto ad offrire questa considerevole somma di denaro ad una persona in questione.

Fedez ha sempre avuto il cuore d’oro, così come Chiara, ma questo regalo di 130mila euro ha fatto ancora più scalpore in senso positivo. Giorni fa è esplosa invece una polemica sulla foto dei Ferragnez con Sergio Mattarella. Con quegli occhiali vicino al presidente…”, ha scritto nei commenti un utente. Ma non è finita: “Gli occhiali da sole per fare la foto con il presidente della repubblica si potevano anche togliere”, ha aggiunto un altro. Il riferimento era all’imprenditrice digitale, che indossava occhiali da sole.





Fedez, regalo da 130mila euro: il motivo

Splendido l’annuncio di Fedez, che si è soffermato su questo regalo da 130mila euro, consegnato nelle mani di un sindaco, grazie alla sua fondazione. Nella didascalia a corredo del post, in cui si è ritratto col primo cittadino di Rozzano, il paese in provincia di Milano dove risiedono i Ferragnez, ha scritto: “Oggi ho consegnato presso il comune di Rozzano l’assegno da 130mila euro che la mia fondazione ha donato per la ristrutturazione e il rifacimento del parco comunale della città. Sono molto felice di contribuire alla riqualificazione della periferia”.

Poi ha aggiunto: “Periferia dalla quale provengo e di restituire un po’ dei privilegi acquisiti alla comunità di cui ancora mi sento di far parte”. TgCom 24 ha inoltre scritto che il comune di Rozzano ha informato che “il nuovo skatepark di circa duemila metri quadrati sarà realizzato nel nuovo parco dello sport fra il parcheggio di piazza Foglia e l’istituto comprensivo di viale Liguria, un progetto per riqualificare una zona centrale della cittadina con un’area ricreativa e aree attrezzate a disposizione di tutti”.

L’avvio dei lavori per realizzare questo skatepark è previsto per la prossima stagione autunnale. Queste le considerazioni del sindaco di Rozzano: “Fornisce un contributo fondamentale per la riqualificazione della nostra città e per il miglioramento dei servizi e delle strutture a disposizione dei cittadini”.

