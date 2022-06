“Voglio convincere tutte le persone che sono state oggetto di violenza fisica a denunciare, a condividerlo, perché non siete soli”. L’attore Luca Bastianello è stato aggredito vicino alla stazione Termini di Roma e sui social ha raccontato quei terribili momenti.

L’attore Luca Bastianello, noto per vestire i panni di Dante Romagnoli ne Il Paradiso delle signore, la fiction di successo in onda dal lunedì al venerdì nel primo pomeriggio su Rai Uno, ha pubblicato un lungo sfogo lanciando anche un appello rivolto alle vittime di violenza a non restare in silenzio e a denunciare. L’episodio si è verificato nella giornata di sabato 11 giugno, ma solo oggi l’attore ha deciso di rompere il silenzio.





“Voglio convincere tutte le persone che sono state oggetto di violenza fisica e psicologica, che li ha fortemente paralizzati, a parlare, a denunciare, a condividerlo perché non siete soli”, ha detto su Instagram l’attore Luca Bastianello, aggredito da un uomo sconosciuto mentre si trovava a passare vicino alla stazione Termini di Roma.

Il brutale pestaggio è avvenuto mentre l’attore camminava tranquillo e senza alcun motivo. L’attore Luca Bastianello è stato aggredito da un uomo sconosciuto e solo dopo qualche giorno ha deciso di rompere il silenzio e raccontare ciò che gli è capitato: “Un id..ta, non sono con quale altra parola definirlo, mi ha tirato una ginocchiata che ha lacerato lo strato muscolare vicino al femore”.

Secondo il racconto dell’attore, i danni sarebbero stati molto più gravi se lui fosse stato più piccolo o anziano. La prognosi è stata di 20 giorni mentre per superare il trauma psicologico ci vorrà più tempo. L’aggressore non è stato rintracciato e Luca Bastianello ha spiegato di aver fatto denuncia alla polizia anche per capire il motivo del suo terribile gesto.

