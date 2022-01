“Arriva lui nel cast”. Colpaccio de Il Paradiso delle Signore: nella soap un attore molto amato

Grande novità per la famosa soap opera ‘Il Paradiso delle Signore’. Gli amanti della stessa possono sicuramente essere soddisfatti perché il cast si è avvalso adesso di un attore di grandissimo rilievo. Ormai è praticamente certo, sebbene manchi ancora la conferma ufficiale della produzione, che la serie televisiva della Rai avrà un nuovo volto decisamente famoso e che ricoprirà tra l’altro un ruolo non di poco spessore. Sono infatti venute fuori tutte le anticipazioni sul suo nuovo personaggio.

L’attore in questione entrerà dunque ne ‘Il Paradiso delle Signore’ con il personaggio di Ferdinando di Torrebruna. Si tratta per la precisione di un armatore dotato di enormi disponibilità economiche e che è rimasto senza moglie per il decesso di quest’ultima. Una volta giunto nella città di Milano, perderà immediatamente la testa per Ludovica Brancia di Montalto e, grazie all’ausilio della mamma di lei, la signora Flavia, tenterà di corteggiarla in tutti i modi per farla cadere ai suoi piedi.

E Ludovica non avrà poche difficoltà per resistere al fascino dell’uomo, che darà quindi inizio ad un vero e proprio triangolo d’amore a ‘Il Paradiso delle Signore’. Ovviamente non è dato sapere se sarà in grado di far innamorare la donna, ma tra un mese le cose inizieranno ad essere sicuramente più chiare. L’ingresso dell’attore, come riferito dal settimanale ‘Gente’ nella sua anticipazione bomba, avverrà precisamente da lunedì 14 febbraio. E sarà presente per tutta la durata della stagione.





‘Il Paradiso delle Signore’ ha avuto inizio esattamente l’8 dicembre del 2015 ed è ispirato, seppur in maniera vaga, al romanzo dello scrittore francese Emile Zola, ‘Al paradiso delle signore’. L’ambientazione è la città di Milano degli anni Cinquanta e Sessanta, mentre tutte le riprese cinematografiche sono svolte ai Teatri di posa Videa della capitale Roma. La sesta stagione, che è attualmente in corso, è iniziata il 13 settembre dell’anno scorso, mentre la quinta è durata dal 12 ottobre 2020 al 28 maggio del 2021.

Ad entrare a far parte de ‘Il Paradiso delle Signore’ sarà l’attore napoletano Fabio Fulco. Classe 1970, in televisione è stato protagonista con ‘Vivere’, ‘Incantesimo 7’, ‘Un passo dal cielo’ e ‘Un posto al sole’ solo per citarne alcuni. A livello sentimentale è stato fidanzato con Cristina Chiabotto. Ora è legato a un’imprenditrice e modella, Veronica Papa, che hanno avuto una figlia.