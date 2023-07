Non solo GF Vip 8 e UeD, con le linee guida ‘anti trash’ dettate da Pier Silvio Berlusconi per la nuova stagione televisive. In queste settimane d’estate si parla spesso anche del nuovo cast dei professori di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice e produttrice, che nel frattempo si sta godendo l’enorme successo riscosso da Temptation Island, dovrà fare i conti con un addio nella scuola più famosa della tv. Non ci sono certezze, ma dalle ultime sicuramente il pubblico di Canale 5 ritroverà Rudy Zerbi e Alessandra Celentano.

Non solo. Nei giorni scorsi è arrivata la conferma da parte di Lorella Cuccarini, che stando ai rumor potrebbe approdare anche alla conduzione della versione invernale di Temptation Island. Nessuna notizia, almeno per ora, su Emanuel Lo e Raimondo Todaro, anche se il posto di quest’ultimo sarebbe, al momento, in bilico. E Arisa? Si vociferava da tempo, ora è dato per (quasi) ufficiale il suo addio al posto di prof nella prossima edizione di Amici.

Amici, addio clamoroso: “Va alla Rai”

Ricordiamo che la cantante è stata prof di canto per la prima volta ad Amici 20. Poi si è presa un anno di pausa e ha partecipato come concorrente di Ballando con le stelle. Arisa ha anche vinto quell’edizione del talent di Milly Carlucci. Poi è tornata da Maria De Filippi ed è riuscita a portare un suo allievo in finale, Wax.

Ora, come scrive Giuseppe Candela per Dagospia, se ne va di nuovo: “Ci risiamo, Arisa lascia Amici di Maria De Filippi! La cantante sbarcherà in Rai: sarà in giuria The Voice Kids (ipotesi già ventilata da Davide Maggio), mancherebbe solo la firma. Rosalba Pippa (suo vero nome) prenderà il posto dei Ricchi e Poveri. E non è finita qui, sogna un posto in gara a Sanremo 2024. Avvisate Amadeus…”.

Quindi addio Amici ma senza rimanere a mani vuote: Arisa passa di nuovo alla Rai e per la precisione a The Voice Kids, programma condotto da Antonella Clerici. Pare che manchi solo la firma per ufficializzare tutto, ma la domanda è: chi prenderà il suo posto? C’è chi parla di grandi ritorni e fa i nomi di Emma Marrone e Alessandra Amoroso, due ex allieve eccellenti.