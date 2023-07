Isobel Kinnear, c’è una grossa novità. L’ex allieva dell’ultima edizione di Amici aveva creato un bel legame con Cricca nel corso del talent show. Tanto che molti fan si aspettavano una storia d’amore appena usciti. Tra i due Cricca è sembrato quello più attratto e desideroso di una relazione con la compagna d’avventura. Ma in un primo momento entrambi sembravano troppo presi dai rispettivi impegni professionali per dar seguito a quello che più che altro appariva un sogno.

Durante un’intervista nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo Cricca era stato chiaro: “Isobel è fantastica“. E poi: “Avevo una storia con un’altra ragazza prima, molto bella, una persona che stimo molto ancora. Però quando è arrivata Isobel, tutta l’energia che ha portato in quella casetta, boom, mi ha colpito in un modo assurdo…”. Tra i due, però, era arrivata anche la rottura, come aveva chiarito lo stesso Giovanni Cricca.

La rottura tra Isobel e Cricca, poi arriva l’inattesa segnalazione

“È durata poco tra noi – aveva detto Cricca – perché un po’ la situazione, un po’ il contesto che comunque non ci consentiva di trovare la giusta soluzione per vivere al meglio la relazione. Per il semplice fatto che dovevamo essere concentrati su altro. Io in realtà spero di poter riprovare. Provo ancora un sentimento molto forte per Isobel. La stimo molto, poi al cuore non si comanda. O mi passerà o ci riprovo. Spero di avere modo di riprovarci. Lei ha detto no dentro la scuola, spero che non sia un no anche fuori”.

Le ultime segnalazioni, però, dicono altro. Cricca e Isobel sono tornati insieme! I due sono stati pizzicati mentre passeggiavano insieme, mano nella mano. L’episodio risale a qualche giorno fa e ha fatto sognare i fan che sperano che i loro beniamini tornino insieme. Effettivamente sembra che il loro desiderio sia stato esaudito. È infatti arrivata una nuova segnalazione.

Deianira Marzano ha ricevuto una nuova segnalazione da una follower. C’è anche una foto in cui Cricca e Isobel compaiono abbracciati e sembrano davvero felici insieme. “Deia ero al mare a Rimini – scrive l’autrice della segnalazione – e sono stata con Cricca e Isobel. Stanno insieme ufficialmente. Si baciavano e lo dicevano ❤️ bellissimi insieme”. Al momento nessuno dei due si è espresso, ma la foto e la testimonianza dicono già tutto. Non trovate?

