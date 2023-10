Proposta di matrimonio in diretta tv. E presto saranno dunque fiori d’arancio per la bella e giovane coppia vip italiana. Siamo nel salotto di Caterina Balivo, quello de La volta buona, quando a sorpresa, con la futura suocera in collegamento, l’ospite si è alzato dal divanetto e con tanto di anello nel taschino si è inginocchiato di fronte alla fidanzata, incredula come la padrona di casa. Non c’è stato nemmeno bisogno di dire sì: era scontato.

E infatti, dopo la fatidica proposta, si è sciolta in lacrime tra le braccia del compagno. “Ti amo” gli ha sussurrato commossa, poi ha assicurato alla conduttrice, prima di ballare sulle note di tango col promesso sposo: “Lui è di una dolcezza, di un romanticismo”. In realtà qualche anno fa si erano già giurati amore eterno, ma con un matrimonio ‘spirituale’ a Santo Domingo, in riva al mare, da soli. Ora vogliono promettersi amore eterno in chiesa, davanti alle loro famiglie e agli amici più cari.

Leggi anche: “Caterina…”. E giù, lacrime: la conduttrice sconvolta. Anche l’ospite vip sorpresa dalla reazione





La volta buona, proposta di matrimonio in diretta

Ne parlavano da qualche tempo e oggi, a sorpresa, è arrivata la proposta di matrimonio di Mirko Gancitano a Guenda Goria, insieme da 3 anni, nel corso della loro intervista a La volta buona. Appena entrati, lui ha lasciato subito tutti, conduttrice inclusa, a bocca aperta: “Caterina io vorrei che oggi sia la nostra volta buona – ha detto – Noi ci siamo già sposati in via spirituale a Santo Domingo, ma non in chiesa”.

“Magari in Sicilia, nella mia terra, come piacerebbe a me. Maria Teresa (Ruta, ndr) è in collegamento, il tuo papà sicuramente ci starà guardando. Voglio chiederti di sposarmi”. Poi Mirko Gancitano si è inginocchiato, come da tradizione, e messo al dito della sua Guenda Goria un anello con due cuori. “Ho scelto un anello semplice, come il nostro rapporto”.

Da casa, Maria Teresa Ruta si è congratulata con i ragazzi e ci ha tenuto a dire una cosa sul genero: “Ho amato Mirko dal primo giorno in cui l’ho conosciuto. Sono tanto felice per Guenda. Sono un po’ preoccupata per lui, ogni tanto glielo dico, ‘scappa’”, ha commentato scherzando e dicendosi anche pronta a fare la nonna.