Commozione e lacrime per Caterina Balivo durante la nuova puntata del suo programma La volta buona. Lei così come la sua ospite: troppo forti gli argomenti trattati nell’intervista andata in onda mercoledì 11 ottobre, come sempre in diretta su Rai1. L’appuntamento è iniziato con l’ingresso in studio di Sandra Milo, l’attrice che solo qualche mese fa ha spento ben 90 candeline. Come tutti i personaggi che siedono in quello studio, anche lei ha parlato della sua vita e della sua carriera e anche dei suoi grandi dolori.

Ha anche rivelato alla padrona di casa de La volta buona di non riuscire a prendere sonno in questo periodo perché il pensiero è fisso sulla guerra tra Israele e Palestina. E lei la guerra l’ha vissuta sulla sua pelle quando era giovane. “Io l’ho vissuta la guerra – ha confidato Sandra Milo – Stanotte ho fatto un sogno di due bambine piccole vestite di bianco. Una israeliana e l’altra una bambina araba che si tenevano per mano. È stato un sogno bellissimo”.

Caterina Balivo in lacrime a La volta buona

A margine di questo sogno, non ha nascosto di sperare che prima o poi i bambini arabi e israeliani vivano e giochino insieme. “Come d’altronde tutti gli altri bambini del mondo”, ha aggiunto l’attrice per poi cedere all’emozione e al pianto finendo per trascinare anche Caterina Balivo. “Lo speriamo tutti”, il suo commento tra le lacrime.

E la sua ospite è rimasta sorpresa nel vedere così tanto provata, quasi sconvolta, la conduttrice del programma del primo pomeriggio di Rai1, tanto da arrivare a dire di aver dimostrato di non essere solo bella, ma anche tanto sensibile. “Sei come una farfalla. Non c’è niente da fare Sandra. Bella, lieve, ma non leggera”, le ha detto aggiungendo di sperare che questa sua sensibilità sia capita anche dal pubblico.

“Adesso che è scoppiata questa guerra orribile non riesco a dormire la notte, mi immagino i bambini che piangono, il terrore. Perché io l’ho vissuta la guerra” #SandraMilo #LaVoltaBuona pic.twitter.com/77orfa7WgG — La Volta Buona (@voltabuonarai) October 11, 2023

Ma c’è stato un altro momento di forte dolore e di grande commozione a La volta buona. Quando Sandra Milo ha ricordato la recente scomparsa di sua sorella, “un dolore molto grande”: “La morte è sempre un dolore grandissimo. Io e lei avevamo un rapporto così speciale, così particolare”, ha detto aggiungendo di sentirsi molto sola e facendo commuovere, di nuovo, la conduttrice.