Nunzia De Girolamo, in diretta con il marito Francesco Boccia. Chiacchieratissima l’intervista in studio a Avanti Popolo in onda su Rai3. Ma con quali risultati? La conduttrice ha avuto modo di porgere delle domande piuttosto dirette all’uomo con cui è profondamente legata dal punto di vista sentimentale e non ha certamente trattenuto alcuni punti di vista divergenti rispetto a quelli del marito. Un punto a favore per gli ascolti? Alcune frizioni non sono però riuscite a fare alzare ulteriormente l’asticella delle aspettative.

Buco nell’acqua per Nunzia De Girolamo. Nulla da fare neanche questa volta. Il pubblico italiano sembra continuare a bocciare il programma e questo anche a fronte dell’ultimo colpo di scena avvenuto davanti ale telecamere di Avanti Popolo. Ci stiamo riferendo a un momento decisamente atteso, quello dell’intervista in studio con Francesco Boccia.

Buco nell’acqua per Nunzia De Girolamo: la scoperta dopo l’intervista al marito

Nulla però è servito a convincere il pubblico, proteso a mostrarsi più affezionato ad altro. E in tutto questo l’ombra di Bianca Berlinguer, migrata a Mediaset prima dell’estate, continua ad aleggiare tra i corridoi della Rai. Insomma Nunzia De Girolamo non ha convinto neanche con la trovata di invitare il marito nello studio televisivo. Lo share ne è uscito alquanto deludente.

A tal proposito Bianca Berlinguer ha raddoppiato gli ascolti con il suo È sempre Cartabianca su Rete4 raggiungendo il 6,5 di share di contro al 3,6 di Avanti Popolo. Ma non finisce qui perchè su Avanti Popolo anche le Belve di Francesca Fagnani in onda su Rai2 ha triplicato i risultati raggiungendo il 7,7% di share. E sempre in ascesa si piazza anche Giovanni Floris su La7 con un 8,1% di share.

E tutto questo per non parlare de Le Iene con la nuova conduzione di Veronica Gentili su Italia1 che ha toccato il picco con un 9,3% di share. “Ci vuole tempo prima che il pubblico si abitui ai cambiamenti”, si sente vociferare per i corridoi. E adesso per la conduttrice non resta che attendere i prossimi risultati e capire se il pubblico verrà o meno convinto a mostrare maggiore apprezzamento.