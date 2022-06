La verità sulla festa di Lulù Selassié. Da poco l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dovuto rinviare il party per il compleanno e secondo indiscrezioni la princess lo avrebbe fatto a causa del forfait di molti invitati, tra questi diversi ex concorrenti dell’ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini.

A spiegare il motivo ci ha pensato la sorella Clarissa Selassié. Intervistata da Fanpage, la più piccola delle princessa ha detto la verità sulla festa di Lulù Selassié. “Mi sono operata da poco al seno e non me la sentivo di fare questa trasferta di un paio di giorni a Napoli. Non avevo superato il traguardo di un mese, avevo ancora i punti. Inoltre, Lulù aveva commissionato un abito che non era pronto. E poi altri motivi logistici”.





La verità sulla festa di Lulù Selassié. Parla la sorella Clarissa

“Le persone che si occupavano degli allestimenti della festa, hanno avuto dei contrattempi. Cose che possono succedere. Ho visto che si diceva che la data fosse stata spostata perché non c’erano invitati, perché la gente non voleva venire. Non è vero”, ha detto Clarissa Selassié smontando i gossip arrivati in questi giorni e spiegando la verità sul rinvio della festa di Lulù.

Secondo quanto raccontato da Clarissa, la sorella non aveva intenzione di fare una festa esagerata, ma voleva festeggiare il compleanno con poche persone e i gieffini che non hanno partecipato lo hanno fatto solo perché impossibilitati per motivi di lavoro. “Avevamo invitato Gianmaria Antinolfi, che non è potuto venire perché aveva un evento, a cui ha dovuto presenziare per lavoro. Alex Belli e Delia Duran, che avevano un impegno. Poi Federica Calemme, la quale è venuta”.

E ancora. Clarissa ha raccontato la verità sulla festa di Lulù: “Giucas Casella non è potuto venire perché anche lui aveva un lavoro da fare. Ainett Stephens doveva lavorare a Roma. Era stato invitato anche il nostro caro amico Antonio Medugno, ma aveva un lavoro in Puglia. Non avevamo intenzione di fare una festa in grande, anche perché Lulù non ne aveva voglia. Voleva festeggiare con le persone a cui vuole bene, con quei pochi amici che si contano sulle dita d’una mano. Poi avevamo invitato dei parenti, cugini che vivono a Napoli”.

