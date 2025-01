Nella Casa del Grande Fratello 2024, il rapporto tra Amanda Lecciso e Bernardo Cherubini ha suscitato notevole interesse, caratterizzato da avvicinamenti, tensioni e incomprensioni. Fin dall’inizio, Bernardo ha mostrato un interesse evidente per Amanda, cercando di avvicinarsi a lei con gesti affettuosi e attenzioni particolari. Tuttavia, Amanda ha mantenuto un atteggiamento distaccato, esprimendo dubbi sulla sincerità di Bernardo.

In una conversazione con altri coinquilini, ha dichiarato di ritenere che l’atteggiamento di Bernardo nei suoi confronti non fosse del tutto genuino. La situazione si è complicata ulteriormente con l’ingresso di Maxime Mbanda, anch’egli interessato ad Amanda. La competizione tra Bernardo e Maxime ha portato a momenti di tensione, culminati in un acceso confronto. Secondo quanto riportato, i due sarebbero arrivati alle mani a causa della gelosia nei confronti di Amanda. Di fronte a queste dinamiche, Bernardo ha iniziato a riflettere sulla sua posizione.





Amanda demolisce Bernardo: “Lo so che stai facendo con me”

In una conversazione con Shaila Gatta, ha espresso la volontà di prendere una decisione definitiva riguardo ai suoi sentimenti per Amanda, valutando l’idea di allontanarsi per evitare ulteriori sofferenze. Amanda, dal canto suo, ha mantenuto una posizione ferma, ribadendo la sua mancanza di interesse romantico per Bernardo e sottolineando l’importanza della sincerità nei rapporti interpersonali.

Questa ultima cosa continua a dirla perché secondo Amanda, Bernardo starebbe soltanto fingendo. La sorella Lecciso infatti, in faccia gli ha fatto sapere: “Ogni domenica sera mi vieni a stuzzicare perché hai la nomination in canna, perché sai che nominare me significa attirare l’attenzione su di te”. Ora, Bernardo non ha particolarmente ribattuto a questa accusa di falsità nei suoi confronti.

“ogni domenica sera mi vieni a stuzzicare perché hai la nomination in canna, perché sai che nominare me significa attirare l’attenzione su di te”

MADRE demolendo pure il vecchio💜 pic.twitter.com/TLaA4oDJd3 — s𝕄arties🫐 (@marti91103) January 16, 2025

La cosa potrebbe significare che uno, il fratello di Jovanotti è timido da questo punto di vista e preferisce subire che attaccare, due, che invece Amanda ha ragione. Chiaramente questa situazione ha generato discussioni all’interno della Casa, con opinioni divergenti tra i coinquilini riguardo alle intenzioni di entrambi. Il sogno di molti sarebbe vedere sbocciare qualcosa tra Amanda Lecciso e Bernardo Cherubini al Grande Fratello 2024. Tanti fan ne sarebbero felici, tanti altri un po’ meno.

