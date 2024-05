Sono passati quasi due mesi dalla fine del Grande Fratello 2023 ed già tempo di bilanci per i concorrenti fuori dalla casa. C’era tanta attesa per capire quale sarebbe stato il destino degli inquilini del reality show una volta tornati della vita reale e quale sarebbe stata l’accoglienza nei loro confronti da parte del pubblico e soprattutto dalla gente. Qualcuno pare aver sfondato davvero, parliamo di Massimiliano Varrese.

Ma andiamo con ordine. Come sappiamo nell’ultima edizione del Grande Fratello hanno partecipato sia persone vip che non famose. Tra i personaggi noti c’erano ad esempio Beatrice Luzzi, Simona Tagli, Giampiero Mughini, Fiordaliso e Massimiliano Varrese, appunto. Attore e ballerino. Poi tutta una schiera di sconosciuti fino ad allora: Letizia Petris, Paolo Masella, Giuseppe Garibaldi, Rosy Chin.

Massimiliano Varrese, la svolta dopo il Grande Fratello: “Mi vogliono tutti”

Per i vip il Grande Fratello è stata una occasione per rilanciarsi. Per i concorrenti non famosi invece una trampolino per entrare nel mondo dello spettacolo. Massimiliano Varrese ha cercato di massimizzare al meglio l’effetto GF. Appena uscito si è proposto subito in una chiave nuova, quella di cantante, con un singolo pubblicato su Spotify il giorno subito dopo la finale: “Niente da dividere”, con tanto di videoclip che ovviamente lo vede protagonista insieme ad alcune affascinanti ballerine.

Ebbene, a quanto pare il disco di Varrese sta avendo un grande successo. In particolare in Albania. E’ lui stesso a spiegare tutto in un video: “Sarei dovuto andare in Albania a cantare la mia musica a fare un mio show, sono stato invitato a ben tre programmi in prima serata in Albania. Tra cui il Grande Fratello albanese. E mi dispiace non sono potuto andare solo perché ho degli altri impegni qui in Italia e in Svizzera, come sapete già, altrimenti sarei andato a cantare Niente da dividere, perché ci sono un sacco di richieste da parte di molti fan e molte fa albanesi che tutti i giorni ascoltano la mia musica, ricondividono tories. Chiedono che io vada”.

Il video è di Max è diventato virale dal web. Alcuni utenti ritengono che Varrese stia un po’ esagerando: “Vive in un mondo parallelo”, scrive una persona. “Ma non era ballerino”, aggiunge un’altra. Altri apprezzano il suo stile. “Mi sta simpatico, si sta facendo un post Gf per fatti suoi senza parlare male di nessuno”.