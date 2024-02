Uomini e Donne, un’altra puntata in larga parte dedicata a Ida Platano e Mario Cusitore. Ma procede tutto fuorché bene la conoscenza tra la tronista e quello che per molti era il suo corteggiatore preferito e dunque possibile scelta. Anche mercoledì, infatti, fuori le segnalazioni. E appena iniziata la trasmissione Ida ha subito esordito dicendo di essersi rotta le scatole di aprire i social ogni mattina e di leggere messaggi su conto di Mario.

“Mi sono rotta le palle – dice Ida in apertura di puntata – Perché? Perché ha ricevuto delle nuove segnalazioni. Ha parlato con una ragazza di Napoli con Mario pare sia uscito”, ha continuato parlando anche di video ricevuti. Lui ha cercato di difendersi in tutti i modi dicendo di non aver mai incontrato questa ragazza che avrebbe parlato con la tronista.

Mario di UeD malattia: “La redazione lo sa”

Ida spiega che questa ragazza le ha anche inviato un video dove si vede Mario parlarle fitto fitto all’orecchio cosa che effettivamente si vede nel filmato mandato in onda da Maria De Filippi. Ma è a questo punto che Mario svela di avere un problema di salute.

“La redazione lo sa, non ci sento da quest’orecchio”, ha spiegato il corteggiatore molto scosso dalle accuse indicando l’orecchio sinistro. Non ha specificato di che tipo di malattia si tratti ma per questo ha la tendenza ad avvicinare il volto è perché non sente.

In ogni caso, Ida continua e rivela che, sempre stando al racconto che le è stato fatto, Mario avrebbe conosciuto questa ragazza su Instagram. Pare anche che siano usciti insieme anche se è durata pochissimo e che lui sia andato sotto casa sua, con tanto di baci e abbracci. “Non so niente, lo giuro. Se mi credi bene se no me ne vado”, la difesa di lui con lei sempre più confusa. Non resta che aspettare le puntate successive per capire come andrà a finire.