Uomini e Donne, i colpi di scena non finiscono mai. Così come i ritorni, per esempio quello di Ernesto Russo. Le nuove anticipazioni parlano anche dell’ex corteggiatore di Ida Platano che ora si è rimesso in gioco come cavaliere del Trono Over ma ovviamente anche degli altri protagonisti di trono e parterre. A proposito, sarà una grossa sorpresa per il pubblico la decisione drastica di Ida, che eliminerà Mario Cusitore.

Ancora una volta, infatti, il corteggiatore finisce al centro delle polemiche per via di una segnalazione, l’ennesima. Adesso una ragazza avrebbe contattato la tronista mostrandole le chat scambiare con Mario da cui emergerà che lui in realtà non è proprio interessato a conoscerla. La classica goccia: per lei non c’è più modo di recuperare, non si fida più. Dunque fuori Mario.

UeD, colpo di scena Ernesto

Sempre dagli spoiler sappiamo che Ida Platano dirà di non fidarsi più di lui e per questo deciderà di eliminarlo. Mario si alzerà e se ne andrà dallo studio di Maria De Filippi senza dire una parola. Ma le anticipazioni non finiscono qui: occhi puntati anche su Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. La dama, nonostante abbia più volte ribadito di non voler dare un’altra chance, cambierà idea.

E allora prima ballerà a centro studio proprio con il cavaliere ex di Ida e successivamente deciderà addirittura di uscire con lui dal programma. E arriviamo così a un’altra sorpresa che riguarda Ernesto Russo e il suo nuovo percorso al Trono Over. Il cavaliere confesserà di essere attratto da Barbara De Santi. Anche lei non sarà indifferente al suo fascino.

Non solo, Ernesto dirà a Barbara (tornata quest’anno a Uomini e Donne sempre in veste di dama) di trovarla molto sexy. Lei è però “bloccata” dalla sua barba e il cavaliere, per tutta risposta, le dirà di essere pure disposto a tagliarla qualora le cose tra loro dovessero andare bene. E così i due inizieranno una conoscenza. Come andranno le cose?