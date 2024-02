Era il 2018 quando Riccardo Guarnieri iniziava il suo percorso a Uomini e Donne. Percorso che per il pubblico lo ha legato per sempre a Ida Platano. La rottura definitiva tra i due risale alla scorsa stagione, quando lei ha voltato pagina accanto ad Alessandro Vicinanza con cui è poi rimasta insieme un anno per poi tornare da Maria De Filippi ma da tronista. L’ex cavaliere di Taranto non si vede da maggio scorso agli studi Elios: a fine estate ha trovato l’amore.

Per questo motivo non si è più visto e ha rilasciato un’intervista al magazine di Uomini e Donne anche per smentire un suo imminente ritorno in trasmissione. Ha infatti confermato di aver intrapreso una frequentazione, anche se non si definisce fidanzato e commentato anche la decisione di Ida Platano di accomodarsi sul trono poche settimane dopo essere stata lasciata da Alessandro Vicinanza.

Leggi anche: “Ma cosa stai facendo?”. Uomini e Donne, Tina si propone al cavaliere: studio senza parole





Riccardo Guarnieri: “Ida? Ecco cosa ha fatto”

“Dal mio punto di vista è una scelta un po’ accelerata, ma ognuno ha i propri tempi”, ha detto Riccardo Guarnieri sulla rapidità con cui Ida ha accantonato la relazione con Alessandro per mettersi alla ricerca di un altro amore. E no, non si sono più sentiti dopo la scorsa stagione.

“No, lei (Ida, ndr) non prova un vero affetto per me, altrimenti mi avrebbe fatto le condoglianze quando è morto mio nonno”. L’ex cavaliere ha anche smentito i rumor che lo volevano pronto a rientrare nel parterre del Trono Over: come detto, attualmente sta frequentando una persona.

Non ha aggiunto molto, ma di lei ha detto che è “una donna che mi piace tanto e con la quale c’è un forte legame. La situazione è altalenante, non mi sento fidanzato”, ha raccontato Riccardo Guarnieri al magazine del programma.