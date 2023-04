La settima edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Nikita Pelizon. Seconda l’altra grande favorita di questa discussa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Oriana Marzoli, terzo Alberto De Pisis, poi Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Milena Miconi. Con la vittoria di Nikita si sono spente anche le luci della casa della casa del GF Vip 7. A spegnere l’interruttore che ha definitivamente chiuso la settima edizione le due finaliste: la modella triestina Nikita e l’influencer di origine venezuelana Oriana Marzoli.

Lunedì 3 aprile i concorrenti sono usciti dalla casa del GF Vip, la più spiata d’Italia. Una casa che i telespettatori hanno conosciuto in questi mesi e in cui i vipponi hanno vissuto in questi lunghissimi sei mesi di permanenza. Una casa bellissima, molto spaziosa e funzionale sotto diversi punti di vista. Accogliente, colorata e ricca di particolari e di spazi in cui i concorrenti si sono rilassati in questi mesi di reclusione.

La casa del GF Vip 7, quanto è costato il grande open space del reality show

Anche la casa del GF Vip come ogni degna dimora vanta particolari realizzati da interior design decisamente sofisticate e originali (come il particolare divano a forma di barretta al cioccolato). Quest’anno la casa era decisamente più grande e questo per quanto riguarda sia gli ambienti interni che quelli esterni. I concorrenti sono entrati nel grande open space il 19 settembre e sono usciti il 3 aprile e in questi lunghi mesi hanno vissuto tutti gli spazi messi a disposizione della produzione del reality show condotto da ALfonso Signorini.

Prima dell’inizio del reality, sul sito MyMovies, si poteva leggere: “Ben 300 metri quadri, per un totale di 1800 mq di spazio abitabile, tra l’esterno e l’interno”. Ora è il momento di smantellare la casa del GF Vip 7 e Il Messaggero ha provato a fare due conti e a provare a fare una stima del prezzo del grande appartamento.

Tante le stanze tematiche e un’area esterna con una sauna. Poi c’è una grande piscina e un giardino che ha una parte coperta ma anche una scoperta in cui i vipponi prendevano il sole. Nella casa del GF Vip 7 è presente un impianto sorveglianza h24. Secondo quanto si legge sul Messaggero, gli open space sul mercato immobiliare sono valutati tra i 200 e i 480 euro al metro quadro. “Considerando grandezza della casa del Grande Fratello, l’arredamento e gli accessori al suo interno, si stima che il prezzo possa aggirarsi attorno ai due milioni di euro“, si legge.