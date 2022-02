Katia Ricciarelli, come altri, è ormai una veterana del GF Vip 6. Dentro la Casa da settembre scorso, ora “rischia” di andare diretta in finale. La puntata andata in onda lunedì 31 gennaio 2022 ha infatti decretato il primo candidato alla finale. A sorpresa, il pubblico ha scelto una new entry, ovvero Delia Duran, che ha potuto accedere per prima a un televoto per scegliere il finalista.

E ora in nomination con lei, per contendersi il primo posto da finalista, ci sono Davide Silvestri, Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli appunto. Il verdetto lo conosceremo lunedì prossimo però, perché questa settimana il GF Vip 6 si ferma di venerdì per non scontrarsi con il Festival di Sanremo 2022.

Katia Ricciarelli: “Mi hanno detto di non dirlo”

Chissà se il pubblico del GF Vip 6 sceglierà proprio Katia Ricciarelli, che in questi mesi non si è risparmiata nella Casa. Ha anche avuto diverse discussioni (ricordiamo quelle con Lulù Selassié e Miriana Trevisan), ma è stata anche un punto fermo per molti suoi coinquilini anche se è stata spesso giudicata una privilegiata per il trattamento diverso, come la camera singola.





Nelle ultime ore Katia Ricciarelli ha voluto fare una confidenza agli altri concorrenti, e quindi all’Italia intera, nonostante gli autori le avessero chiesto il silenzio. La cantante lirica ha confessato di aver fatto il vaccino e per questo motivo oggi si sente un po’ “rinco”. “Mi hanno detto di non dirlo (gli autori, ndr) ma lo dico: ho fatto il vaccino oggi per questo sono un po’ rinco”, ha detto.

Non capisco perché censurare? Abbiamo capito che hanno fatto il vaccino. Oppure Mediaset teme di perdere i telespettatori no-vax? #gfvip February 2, 2022

Antonio a Nathalie: “Hai fatto il vaccino?” E lei, toccando il vistoso cerotto, “Sì”. Ecco che vaccinano gli over 50… #GFvip February 2, 2022

Non ha specificato quale vaccino, ma ha voluto dirlo per giustificare probabilmente la sua spossatezza. Tanti, ovviamente, hanno ipotizzato che Katia Ricciarelli abbia fatto la terza dose contro il Covid, visto che per gli over 50 è diventato obbligatorio. E infatti, come riporta il sito Biccy, pare che lo abbiano fatto anche Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo (loro 3 sono gli unici over 50 della Casa). Ma quello che non si spiegano gli utenti è perché tanto mistero da parte della regia.