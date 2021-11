“E lei ancora non lo sa…”. Katia Ricciarelli ‘inchiodata’ da Giulia Salemi: il gesto di nascosto al GF Vip contro la coinquilina

Dentro la Casa del Grande Fratello Vip 6 c’è rapporto e rapporto. Spesso e volentieri a conquistare le copertine dei giornali e l’attenzione dei telespettatori sono stati i flirt. Come quello che fa parecchio discutere tra l’influencer italo-americana Soleil Sorge e l’attore Alex Belli. Fa discutere perché il 38enne è entrato da sposato con Delia Duran, supermodella di origini venezuelane che non ha molto da invidiare alla pur conturbante Soleil.

Così, nonostante sia l’era del ‘poliamore’, delle ‘coppie aperte’ e del ‘vivi e lascia vivere’ il tradizionalista pater familias che alberga in tanti italiani ha avuto un sussulto: “Ma come? Ma non era sposato?! Ma quello ce sta a prova’!”. E va beh, direte voi, è tutta finzione. È una recita, una scena, una grande presa per c..o per citare l’Antonello Venditti nostro. Che però si rivolgeva così ai politici, non agli attori. Ok, lasciamo stare. Parlavamo di flirt: come dimenticare quello tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan? O il bacio tra Katia Ricciarelli e Giucas Casella?

Beh, di amore e innamoramenti ne abbiamo visti. Ma nella casa c’è pure altro. Tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan, ad esempio, è successo il finimondo. Quando la showgirl l’ha nominata la soprano ex di Pippo Baudo si è infuriata. A Patrizia Pellegrino, una delle ultime arrivate nella Casa del GF Vip, ha confidato: “Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle”.





“Sei una traditrice e basta – le parole di rabbia di Katia Ricciarelli all’indirizzo di Miriana Trevisan – attacchi alle spalle. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini”. Nonostante il successivo chiarimento tra le due quelle dichiarazioni hanno fatto clamore. Adesso a dire la sua su questo episodio è arrivata anche Giulia Salemi. L’ex gieffina ha detto la sua: “Katia ha usato parole troppo pesanti per una nomination in un gioco”.

Così Giulia Salemi, protagonista nella precedente edizione del GF Vip, ha parlato di quanto avvenuto tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan: “Katia ha usato parole troppo pesanti per una nomination in un gioco. Ha detto ‘la voglio prendere a sberle, la ignoro, le do una scarpata in testa a quella lì’. L’ho trovato poco opportuno per una donna della sua età e del suo calibro. Non possiamo fare il girl power soltanto quando ci fa comodo, ma dovremmo farlo sempre. E poi Katia che tanto professa l’amicizia mi ha votato la sua cara amica Soleil. Questo la Sorge ancora non lo sa. E Soleil ha detto ‘io in questa casa mi fido solo di Katia, Alex e Manuel’. Alla faccia, la tua amata Katia ti ha votata di nascosto e poi ha fatto la sceneggiata a Miriana. E con questo io odio l’ipocrisia”.