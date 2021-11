Aria tesa nella casa del Grande Fratello Vip tra Katia Ricciarelli e Miriana Trevisan. Tutto è iniziato alla fine dell’ultima puntata dopo che l’ex valletta di Mike Bongiorno ha mandato al televoto la soprano che non le ha mandate a dire. Che str***a, le tiro una scarpa in testa”. Parlando con Patrizia Pellegrino, una delle nuove concorrenti, la cantante si è rivolta alla coinquilina con dure parole, dandole della bugiarda e dalla falsa: “Fino alle otto e mezza di sera è stata in camera mia a mettersi le scarpe e tutto. Che str***a, le tiro una scarpa in testa. Sono schifata da questo atteggiamento, la prenderei a sberle”.

A infastidirla sarebbe stato soprattutto il doppio gioco della ex ragazza di Non è la Rai: “Sei una traditrice e basta, attacchi alle spalle. Io ti avevo aperto il cuore e adesso capisco tutto. Ti dico davanti a tutti che sei una bugiarda e una pugnalatrice. Hai fregato tutti con i tuoi santini. Cercavi di arruffianarti cambiandomi il letto e le lenzuola. Ma come ti permetti di pigliarmi per il c**o così?! Basta leccarmi il c**o”.

Ora all’interno al GF Vip, Katia Ricciarelli sta preparando la Turandot di Giacomo Puccini, uno spettacolo a lei molto caro. Ha assegnato a tutti i vipponi un ruolo tranne che a Miriana Trevisan. Anzi, inizialmente le aveva assegnato il ruolo della schiava per poi darlo a Jessica Selassiè. Sophie Codegoni, che ha parlato con Katia, le ha spiegato il motivo della decisione: “Lo show è suo ed è normale che non voglia coinvolgere una persona che non le sta simpatica”.





Nelle ultime ore, però, c’è stato un riavvicinamento tra le due. Alex Belli e Davide Silvestri hanno cercato di convincere la cantante a far rientrare nel copione anche la parte di Miriana Trevisan, così che tutti i vipponi possano partecipare all’attività. Quando l’attore ha intravisto negli occhi uno spiraglio di speranza, ha invitato la showgirl al tavolo per parlare con Katia Ricciarelli.

Miriana Travisan si accomoda vicino a Katia Ricciarelli e, ancora provata dalla loro lite, anche se con le lacrime agli occhi, lascia trasparire un sorriso di felicità per la grazia ricevuta e si avvicina alla cantante in segno di riconoscimento. No no adesso basta pianti, sono stata già troppo male per conto mio. Un giorno fuori da qua mi spiegherai il perché lo hai fatto”, ha detto la soprano. “Era un gioco, pensavo ti mettessi a ridere come ho fatto io nelle altre due nomination, non pensavo di vederti così”, ha risposto Miriana. Le due hanno poi deciso di lasciarsi tutto alle spalle e di iniziare un nuovo capitolo, si spera più sereno, della loro amicizia nella casa del Grande Fratello Vip.