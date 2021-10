“Che schifo, ora chiamo gli autori”. GF Vip, Katia Ricciarelli fuori di testa dopo la scoperta in casa

Grande Fratello Vip 6, riflettori accesi su Katia Ricciarelli. Per la cantante lirica il periodo sembra un susseguirsi continuo di tensioni. La casa del Grande Fratello Vip, d’altronde, impone condizioni di convivenza che non sempre si riescono a incontrare. La gieffina ha perso le staffe e il motivo è chiaro a occhi e orecchie degli autori del programma.

Katia Ricciarelli, dopo la lite con Carmen Russo e le critiche di Enzo Paolo Turchi, sembra essere ancora al centro delle dinamiche della casa del GF Vip. Una convivenza difficile quando le abitudini degli inquilini sono letteralmente diverse.

La cantante lirica, d’altronde, è apprezzata proprio per non girare troppo per le lunghe e per dire esattamente ciò che pensa. Per l’ennesima volta, è accaduto qualcosa che l’ha fatta andare su tutte le furie. Lo sfogo, poi, con Miriana Trevisan.





Non appena sveglia, Katia ha preso atto di una fastidiosa realtà di cui ne ha subito parlato con la Trevisan: “Io sono davvero stanca…Guarda qua se si può lasciare la cucina in queste condizioni…”, tuona Katia Ricciarelli davanti ai piatti lasciati sporchi in cucina.

“Io non faccio nulla, non lavoro neppure un piatto stamattina…Non metto le mani in quel lavandino…Mi fa schifo…”, aggiunge: “Mi spiace, ma io sono una donna pulita, e non ho mai lasciato la casa e la cucina in questo modo…Non riesco…Mi fa schifo…”, poi anticipa: “Si chiama il GF Vip e si dice come stanno le cose…Sono qua per lavare i piatti? Non credo…Sono qui per fare altro…”.