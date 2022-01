Nessuna aria di festa dentro la casa del GF Vip, anzi, la tensione è ormai alle stelle. Tutto è scoppiato dopo le frasi di Katia Ricciarelli nei confronti di Lulù: “Ma chi? Quella scimmia lì…ah non si può dire”, aveva detto la soprano. Nel commentare ancora con Manila e Soleil gli accadimenti e le tensioni che si sono create nel corso della serata, la soprano ha aggiunto: “La principessa che sta con le gambe aperte”.



Furiosa, la reazione dei social. “Certo lei può dire tutto mentre gli altri devono tacere. E ancora: “ovviamente Katia Ricciarelli può fare tutto e nessuno le dice nulla”. In tutto questo, per ora, si attende la reazione di Lulù Selassiè. Lulù che per ora non parla. Chi non è disposto ad abbozzare è Jessica Selassiè che c’è andata giù pesante: è infatti determinata a far punire Katia Ricciarelli per le sue parole offensive. Le telecamere del GF Vip hanno colto la ragazza discutere a proposito di ciò con Miriana Trevisan, un’altra Vippona che è stata bersaglio della soprano.



Jessica Selassié ha spiegato in poche parole cosa ha intenzione di fare nel caso in cui, nella prossima puntata del 7 gennaio 2021, Signorini non dirà nulla a proposito e non verranno presi provvedimenti seri: “Io mi alzo in piedi e me ne vado. Miriana, io mi alzo in piedi e me ne vado. Ti giuro. Io lo faccio”. La frase oggetto della discussione è stata pronunciata mentre Lulù discutendo con Soleil Sorge.







“Vai a scuola tu, al tuo Paese vai a scuola, che forse non t’hanno insegnato niente”.Miriana Trevisan si è detta scioccata di questo comportamento, e anche lei si dice pronta a protestare nel caso in cui non verrà punito: “Se veramente è stata detta questa frase a Lulù…il saluto (a Katia, ndr) non glielo leverò mai, ma fine. Io ora voglio solo aspettare la frase, perché se anche questa la fanno passare…”.



Molti inquilini della Casa credono che Katia debba almeno andare in nomination d’ufficio, se non addirittura espulsa. Adesso per Katia Ricciarelli si mette davvero male, alla luce dell’ultimo episodio che l’ha vista protagonista anche se non direttamente. In questi giorni c’è una marea di polemiche che sta travolgendo la soprano, infatti le sue dichiarazioni ritenute offensive nei confronti di diversi concorrenti stanno scatenando il putiferio non solo all’interno della Casa ma anche all’esterno del programma.