“Ma è cambiata così tanto?”. Jessica Antonini, la trasformazione della ex tronista anni dopo UeD

Prima l’abbandono, poi il ritorno. L’avventura dell’ex tronista a Uomini e Donne è stata ricca di colpi di scena. Di chi parliamo? Vi diamo qualche indizio: 30 anni, originaria Gavignano Sabino. Occhi azzurro ghiaccio e sguardo penetrante, carnagione chiarissima messa in risalto dalla chioma nero corvino. È inoltre appassionata di tatuaggi. Beh, ad alcuni mesi di distanza dall’addio al programma lei ha chiesto a Maria De Filippi di poter tornare a UeD.

Stiamo parlando di Jessica Antonini che a MondoTv24 poco tempo fa ha rivelato: “Io quest’anno avevo rimandato la candidatura”. L’incontro con Davide Lorusso l’aveva illusa di aver trovato il grande amore. Ma non è andata come pensava. Così è ripartita da sé stessa e dal figlio Kevin. Del suo percorso cambierebbe tutto: “Tutto, perchè la persona che ho scelto mi ha presa in giro. Rimarrei sul trono e darei spazio ad altre persone”. Beh, ha oggi che fine ha fatto Jessica Antonini?





Poco tempo dopo la fine della relazione con Davide l’ex tronista ha pubblicato una foto di due mani intrecciate. A quanto pare per lei è iniziata una nuova relazione. Anche se non si conosce l’identità dell’uomo la foto racconta qualcosa di più che una semplice amicizia. Dunque dopo alcune frequentazioni con potenziali compagni ecco arrivare la svolta per Jessica Antonini. Intanto vi diciamo, comunque, che oggi l’aspetto della bella tatuatrice romana è ben diverso da come probabilmente la ricordate.

Sul suo profilo Instagram sono davvero tantissime le foto che fanno notare un certo cambiamento rispetto a qualche tempo fa. D’altra parte Jessica Antonini lavora come modella, oltre che tatuatrice, e l’immagine per lei è fondamentale.

Dopo aver lasciato la scena per un po’ di tempo Jessica Antonini è letteralmente scomparsa. Ora riappare e i più attenti hanno notato un particolare. L’ex tronista non ha cambiato soltanto il suo look, ma anche la fisionomia del suo viso. E infatti si è rifatta il naso. Era stata lei stessa a confessare di non sentirsi più a suo agio dopo che una piccola gobba si era formata sul suo naso. Dopo l’intervento Jessica ha affermato di sentirsi molto meglio, più serena e sicura di sé.

