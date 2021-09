“Ho chiesto a Maria un’altra possibilità”. La discussa tronista ci riprova e torna a UeD

Uomini e Donne, il ritorno potrebbe avvenire davvero. Lo avrebbe già chiesto alla padrona di casa, Maria De Filippi. L’ex tronista prende la decisione solo dopo qualche mese dal suo abbandono del dating show più seguito d’Italia. E in molti saranno felici della notizia?

Prima di rivelarvi il nome, iniziamo a dare qualche indizio che potrebbe mettervi sulla giusta pista. Lei ha 30 anni ed è originaria di Gavignano Sabino. Occhi azzurro ghiaccio e sguardo penetrante, carnagione chiarissima messa in risalto dalla chioma nero corvino. L’ex tronista ama anche i tatuaggi e dalla sua permanenza sul trono di UeD qualche accenno di fiamma ha cominciato a bruciare.

Stiamo parlando proprio di Jessica Antonini che dopo alcuni mesi dall’addio al programma ha rivelato al portale Mondotv24 la decisione di essere riproposta per la nuova edizione del dating condotto dall’intramontabile Queen Mary. Queste le sue parole.





“Io quest’anno avevo rimandato la candidatura”. Ebbene si, la proposta è stata fatta, e adesso? Il suo ritorno avverrà nel ruolo di corteggiatrice o tronista. Non è da escludere anche la prima possibilità tra le due, anche se la seconda resta la sua preferenza.

Ma a proposito di trono, perché è finita con Davide Lorusso? Ha rivelato anche questo senza troppi filtri per il settimanale Nuovo: “C’erano problemi nella nostra intimità. Ho sempre rispettato le insicurezze altrui ed ero convinta servisse solo un po’ di pazienza. Non voglio avere alcun contatto con lui. Ho chiuso con Davide, lui è gay ma non lo sa”.