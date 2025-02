C’è una gran confusione al Grande Fratello, anche e soprattutto nella testa di Zeudi Di Palma. O almeno così fa capire al pubblico. Come si ricorderà, nell’ultima diretta su Canale 5, aveva detto di essere infatuata soltanto di Helena Prestes, con cui si era freddata per l’avvicinamento a Javier. Che, sentendo quelle parole, ha deciso di fare un passo indietro e di permettere alle due di recuperare il rapporto perso anche a causa sua.

Ma nelle ultime ore, come spesso accade al Grande Fratello, la situazione si è ribaltata. Di nuovo. Parlando con Chiara, Zeudi ha detto cose inaspettate su Javier e sul motivo per il quale si è avvicinata a lui nei giorni scorsi. “Ti hanno graziata perché non hanno fatto vedere la complicità che c’era tra voi la sera dell’aperitivo. Eravate tanto vicini, e ci sta perché lui è interessante, ma non puoi tenere il piede in due scarpe”, le ha detto la Cainelli.

Leggi anche: “Eccolo lì, bell’amico…”. Grande Fratello, Alfonso beccato così dalle telecamere: cosa faceva lontano da Javier. Fan furiosi





GF, Zeudi cambia idea: dice tutto a Chiara

Ma Zeudi si è subito difesa: “Sai perché faccio così? Io lo sto sentendo tanto, e non mi è mai capitato con un ragazzo. Non so cosa succede”. Chiara ha quindi spronato l’amica a fare chiarezza sui suoi sentimenti nel rispetto di tutti, e lei ha concordato: “Voglio tutelare il mio rapporto con Helena, me stessa e anche Javier”.

“Se lunedì dovessi rimanere – la concorrente è al televoto per l’eliminazione con Emanuele, Ilaria, Jessica, Iago e Giglio – potrei recuperare. Se lui vuole aspettarmi, mi aspetta”, ha aggiunto. Dunque sembra intenzionata a portare avanti la frequentazione con Javier, e l’ha lasciato intendere aggiungendo: “Lui può fare quello che vuole, ma deve sapere che l’interesse c’è ed è vero e non può sparire da un momento all’altro, così come l’infatuazione per Helena”.

Chiara: ieri ti hanno graziata non mostrando la serata dell'aperitivo



Zelda: non ho mai sentito un ragazzo come sto sentendo Javi e quindi non so che cavolo succede



gli ho detto di aspettarmi, se mi salvo lunedi dalla nomination 😂



FURBETTA (cit.)#grandefratello pic.twitter.com/KfHtD2sk2o — mullon3 (@mullon34) January 31, 2025

La reazione del pubblico a queste nuove rivelazioni di Zeudi? Questi messaggi parlano da soli: “Quanto è furbetta, vuole aspettare per vedere se si salva dalla nomination“, “Non c’è mai coerenza tra quello che dice e quello che fa”, “Lei è falsa e alla fine farà coppia con Javier, vedrete”, “Lui ci ricascherà”, “Ieri diceva tutt’altro”, “Cambia versione ogni 30 secondi, è assurda”, “Troppo giocatrice, racconta solo quello che le fa comodo”, “Lei aspetta solo un passo di Helena verso Federico, così ha il campo libero con Javier”, hanno commentato alcuni fan su X.