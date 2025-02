“Bell’amico”. I fan di Javier Martinez gridano al tradimento. Il pallavolista argentino è uno dei protagonisti più amati di questa edizione del Grande Fratello. Secondo alcuni giornalisti, è anche uno dei possibili candidati alla vittoria finale. All’interno della casa ha trovato un grande rivale in Lorenzo Spolverato: i due sembrano agli antipodi. Le loro personalità hanno monopolizzato le dinamiche del gioco, tanto che si sono formati due schieramenti distinti.

Il gruppo che sostiene Javier è composto da Helena Pretes, Amanda Lecciso, Emanuele Fiori, Tommaso Franchi, Stefania Orlando e Alfonso D’Apice. Con quest’ultimo, in particolare, è nata una profonda amicizia: Javi e Alfonso si considerano ormai quasi fratelli. Il giovane napoletano è sempre pronto a dare consigli al pallavolista, anche in ambito sentimentale. Alfonso, infatti, è uno dei più grandi sostenitori di una possibile storia d’amore tra Javi e Zuedi Di Palma.

Tuttavia, alcuni atteggiamenti recenti di Alfonso hanno fatto infuriare i fan di Javi. “Alfonso deve smetterla di parlare di Javi con Lorenzo!”, scrive su X indignato un sostenitore. A far discutere è stata una scena avvenuta nella notte: le telecamere del GF hanno beccato D’Apice mentre parlava al buio con Lorenzo. Fin qui nulla di male, dato che, nonostante i rapporti tra Javi e Lollo non siano idilliaci, nessuno ha mai vietato ad Alfonso di avvicinarsi al fotomodello milanese.

Ciò che ha fatto infuriare il pubblico è stato però il tono della conversazione tra i due. A molti è sembrato che ridessero alle spalle del pallavolista argentino. Presente anche Giglio. Lollo ha iniziato il discorso stuzzicando Alfonso con una battuta: “Ma questa nuova amicizia argentino-argentino?”, riferendosi all’ingresso nella casa di Federico Chimirri, il dj sudamericano con cui Javi ha legato immediatamente. “Tu rimani sempre il suo migliore amico anche se è arrivato un altro…”, ha aggiunto Lorenzo con un tono sarcastico. “In che senso? Certo… “, ha risposto Alfonso, prima di scoppiare in una risata beffarda. “Lorenzo e Alfonso, due m***”, ha scritto un fan indignato sui social. “Ma da quando Alfonso è diventato il cagnolino di Spolverato?”.

Lorenzo: Ma questa nuova amicizia argentino – argentino?

In realtà, i sostenitori di Javi da tempo non si fidano di Alfonso. Nei giorni scorsi, era persino stato inviato un messaggio aereo per avvisare il pallavolista di non fidarsi del giovane napoletano. Tuttavia, nonostante le polemiche, il rapporto tra Javi e Alfonso non ha vacillato: lo sportivo ha dichiarato di fidarsi dell’amico al cento per cento.