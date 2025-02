“Io sono stanca”. Vacilla uno dei protagonisti di punta dell’ultima edizione del Grande Fratello. Stiamo parlando di Shaila Gatta. La ballerina, ex velina di Striscia la notizia, è una delle figure più seguite del reality, grazie anche alla sua intensa storia d’amore con Lorenzo Spolverato, che ha appassionato moltissimi fan del programma. All’apparenza forte e determinata, nella notte Shaila ha avuto un crollo emotivo ed è scoppiata in un pianto irrefrenabile. A consolarla è stata l’amica Chiara Cainelli. Nonostante quest’ultima sia entrata da poco nel gioco, è diventata rapidamente una delle persone di cui Shaila si fida di più.

Mai prima d’ora la ballerina si era mostrata così vulnerabile. Tra i suoi sostenitori in queste ore sta crescendo il timore che lei possa abbandonare il programma. Shaila “si sente spenta e pensa addirittura al ritiro”, riporta il sito di news L’Angolo delle Notizie, che si interroga su cosa accadrà nelle prossime ore alla coppia ormai ribattezzata Shailenzo. Infatti, all’origine della crisi della 28enne c’è proprio il suo compagno, Lorenzo Spolverato. Shaila si è lasciata andare a una rivelazione choc sul fotomodello milanese.

“Vivo sulle montagne russe con Lorenzo – ha esordito Shaila -. È troppo stressante questa situazione. Lui ha un umore altalenante. Io lavoro per due. Per quanto sia entusiasta, per quanto abbia tanta forza di volontà, è difficile stare con lui. Non ho spazio, il suo cervello è sempre occupato da qualcuno che non sono io. È troppo coinvolto nel gioco e in quello che accade nella casa. Io non reggo tutto questo.”

Shaila critica anche il carattere del fidanzato, sempre in cerca di scontri con gli altri concorrenti: “La gente non lo perseguita, è lui che decide le sue battaglie personali. Per noi c’è poco spazio. Sto solo analizzando dall’esterno: siamo diversi, troppo diversi. Sono stanca anche per questo. La vita è un’altra cosa, io sono molto leggera, amo la vita, amo parlare“.

Lorenzo è “una persona che un giorno sta bene e quattro no, perché è molto impegnato nelle sue battaglie. Spazio per la coppia non c’è, ce n’è pochissimo e di scarsa qualità, se non alle cinque del mattino, quando ho le occhiaie fino ai piedi”, ha aggiunto sempre Gatta La ballerina si è detta anche preoccupata per il fatto di non aver ricevuto più messaggi dalla sua famiglia: “Non so cosa accade fuori, cosa pensa mia mamma”.

Per Shaila Lorenzo è ossessionato dalle dinamiche del gioco è ormai in loop ed è totalmente cambiato anche nella coppia visto che a lei la considera pochissimo! Riconosce che molte battaglie se l’è create da solo e lei è stanca xkè si sta rovinando il percorso #GrandeFratello pic.twitter.com/2SD9KAA49h — ✨ Amanim  ✨ (@amanim2024) January 31, 2025

La mamma di Shaila, la signora Lucia, in passato si era detta contraria alla relazione tra la figlia e il modello milanese, definendolo un “giocatore accanito”.”Chissà se mia mamma ha cambiato idea,” si domanda la ragazza. “Se pensa ancora la stessa cosa, se ha smesso di giudicarmi.” Poi è tornata a parlare di Lorenzo: “Sta tutto il giorno con il muso. Io ci provo, lo accarezzo, lo bacio…” Infine, Shaila ha sottolineato la netta differenza che vede tra la sua relazione e le altre due coppie presenti nella casa, molto più spensierate e unite: Tommaso e Mariavittoria e Alfonso e Chiara.